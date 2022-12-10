بيرس مورجان: ميسي أساء معاملة الحكم والمنافس.. إذا فعل رونالدو ذلك ستهتم وسائل الإعلام

وكتب حساب باسم "Abdurahman Warsame" عبر "تويتر: "لكنه (ميسي) لم يُسئ إليهم، قال لهم ما يعتقد، بالتأكيد يمكن للاعبين التحدث إلى الحكام والمديرين، إلى جانب ذلك، هل كنت ستقول الشيء نفسه لو كان لاعبًا في إنجلترا؟

ورد بيرس مورغان، الذي يرتبط بعلاقة قوية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، منافس ميسي التاريخي: "أنا أتفق.. لكن لو فعل رونالدو ذلك، لكان الجحيم قد انكسر".