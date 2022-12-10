بيرس مورجان: ميسي أساء معاملة الحكم والمنافس.. إذا فعل رونالدو ذلك ستهتم وسائل الإعلام
انتقد الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورغان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تصرفاته في مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022.
ونشر بيرس مورغان صورا لميسي خلال وبعد مواجهة هولندا عبر حسابه في موقع "تويتر" وكتب: "أمس أساء ليونيل ميسي معاملة الحكم، وأساء إلى المدرب المنافس وأساء إلى أحد خصومه، أعتقد أنه إذا فعل رونالدو ذلك فسيحصل على مزيد من اهتمام وسائل الإعلام".
وكتب حساب باسم "Abdurahman Warsame" عبر "تويتر: "لكنه (ميسي) لم يُسئ إليهم، قال لهم ما يعتقد، بالتأكيد يمكن للاعبين التحدث إلى الحكام والمديرين، إلى جانب ذلك، هل كنت ستقول الشيء نفسه لو كان لاعبًا في إنجلترا؟
ورد بيرس مورغان، الذي يرتبط بعلاقة قوية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، منافس ميسي التاريخي: "أنا أتفق.. لكن لو فعل رونالدو ذلك، لكان الجحيم قد انكسر".
واحتفل ميسي بطريقة مثيرة بهدفه على هولندا أمام لويس فان غال مدرب الطواحين، وبعد الاحتفال بتأهل الأرجنتين لنصف نهائي كأس العالم 2022، كان ميسي يتحدث إلى وسائل الإعلام في المنطقة المختلطة عندما قال فجأة: "ما الذي تنظر إليه أيها الأحمق؟"، وظهر عابس الوجه وغاضبا.
قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن رسالة ميسي كانت موجهة للمهاجم الهولندي فاوت فيخورست صاحب هدفي هولندا ضد الأرجنتين.
وكان فيخورست يحاول الحصول على قميص ميسي عقب المباراة، لكن قائد الأرجنتين اعتقد أنه يحاول افتعال مشكلة معه فتحدث إليه بالإسبانية وسبه ووصفه بالأحمق ودعاه للابتعاد عنه.
وقال فيخورست في تصريح نقله موقع "adelaidenow": "ذهبت لأصافح ميسي بعد المباراة لكنه لم يقبل، وقال لي شيئًا فظًا، لكنني لا أفهم الإسبانية جيدًا، أنا محبط جدًا".
كما وجه ميسي انتقادا حادا للحكم الإسباني ماتيو لاهوز الذي أدار مباراة الأرجنتين وهولندا، وقال عقب المباراة: "لا أريد أن أتحدث عن الحكم لأنه لا يمكنك قول ما تعتقده أو أن تكون صادقًا لأن العديد من المباريات تخضع لعقوبات فورية في حالة الحديث عن أي انتقاد، لكن على الفيفا النظر في الأمر".
وأضاف قائد الأرجنتين: "لا يمكنك وضع حكم مثل هذا في هذه الحالة لمباراة بمثل هذه القوة ومهمة جدًا. رأى الناس ما كانت عليه، كنا خائفين قبل المباراة لأننا نعرفه".
وتابع ميسي: "ماتيو لاهوز حكم لا يرقى إلى مباراة بمثل هذه الندية والكفاءة".