10 مواجهات نارية لا تفوتك في توقف "سبتمبر" الدولي

تشهد فترة التوقف الدولي خلال شهر سبتمبر الجاري العديد من المواجهات المرتقبة في تصفيات كأس العالم 2026.

وستكون مواجهات شهر سبتمبر الجاري حاسمة لبعض المنتخبات العربية التي تبحث عن التأهل رسمياً إلى كأس العالم واللحاق بمنتخب الأردن أول العرب الصاعدين للمونديال.

ويرصد "إرم نيوز" أبرز المواجهات المرتقبة في التوقف الدولي خلال شهر سبتمبر الجاري:

1. هولندا وبولندا

يبحث منتخب هولندا عن تحقيق الفوز على حساب منافسه بولندا بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم.

وستكون مواجهة هولندا وبولندا شاهدة على صراع مرتقب بين فيرجل فان دايك مدافع الطواحين الهولندية ونجم ليفربول الإنجليزي وروبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة الإسباني وقائد منتخب بولندا.

2. سلوفاكيا وألمانيا

يحل منتخب ألمانيا ضيفاً على سلوفاكيا في مواجهة لن تكون سهلة للمانشافت بقيادة المدرب جوليان ناغلسمان.

ويسعى المنتخب الألماني لتحقيق الفوز على حساب سلوفاكيا من أجل حصد النقاط الثلاث في مشوار تصفيات كأس العالم.

3. أوكرانيا وفرنسا

يخوض منتخب فرنسا بقيادة مدربه ديديه ديشامب اختباراً ليس سهلاً أمام أوكرانيا في تصفيات كأس العالم.

ويأمل المنتخب الفرنسي تحقيق الفوز أمام أوكرانيا الباحث عن حصد نتيجة إيجابية ومفاجئة.

4. البرازيل وتشيلي

يلعب منتخب البرازيل ضد تشيلي في تصفيات كأس العالم رغم أن راقصي السامبا حسموا التأهل رسمياً إلى المونديال.

ويقود المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي منتخب البرازيل منذ شهر يونيو الماضي.

ويأمل المنتخب البرازيلي تحقيق الفوز على حساب تشيلي من أجل إقناع جماهيره بعرض جيد رغم غياب نجوم ريال مدريد مثل فينيسيوس جونيور ورودريغو وإيدير ميليتاو وإندريك.

5. السعودية والتشيك

يخوض المنتخب السعودي مواجهة ودية مهمة ضد التشيك في معسكره التدريبي، استعداداً لمرحلة الملحق الآسيوي.

ويبحث المنتخب السعودي بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد عن تحقيق نتائج جيدة والاطمئنان على لاعبيه في معسكره المقام في التشيك، ويلعب أيضاً مع مقدونيا الشمالية.

6. الإكوادور والأرجنتين

يخوض المنتخب الأرجنتيني مواجهة مرتقبة أمام الإكوادور خارج ملعبه في آخر لقاءاته بالتصفيات المونديالية.

ويلعب راقصو التانغو أيضاً قبلها ضد فنزويلا في تصفيات كأس العالم بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي.

7. صربيا وإنجلترا

يخوض المنتخب الإنجليزي مواجهة مرتقبة ضد صربيا في تصفيات كأس العالم.

ويأمل الإنجليز بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل حصد النقاط الثلاث في مشوار التصفيات المونديالية أمام صربيا بقيادة النجم سيرجي سافيتش لاعب الهلال.

8. غينيا والجزائر

يلعب المنتخب الجزائري مواجهة مرتقبة ضد غينيا في تصفيات كأس العالم 2026.

ويتطلع محاربو الصحراء لتحقيق الفوز وحسم النقاط الثلاث بقيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش من أجل الاقتراب من التأهل رسمياً.

9. مصر وبوركينا فاسو

يخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن اختباراً صعباً خارج ملعبه أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم.

وستكون هذه المواجهة مرتقبة وشبه حاسمة في مشوار التصفيات وستقرب الفراعنة من التأهل للمونديال.

10. غينيا الاستوائية وتونس

يأمل المنتخب التونسي عبور عقبة غينيا الاستوائية في تصفيات كأس العالم في مواجهة مهمة لنسور قرطاج.

ويسعى المنتخب التونسي لتحقيق النقاط الثلاث من أجل الاقتراب بقوة من التأهل إلى المونديال.