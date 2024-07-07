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رياضة

قرار رسمي بشأن مواعيد مباريات الدوري المصري

قرار رسمي بشأن مواعيد مباريات الدوري المصري
مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي بالدوري المصري
إرم نيوز
إرم نيوز
07 يوليو 2024، 5:36 م

 

أعلن مجلس الوزراء قرارًا رسميًا بشأن مواعيد مباريات الدوري المصري لكرة القدم هذا الموسم.

ووافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على طلب وزارة الشباب والرياضة بتأخير انطلاق مواعيد مباريات الدوري المصري هذا الموسم.

وقال بيان إعلامي صادر عن مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إن الدكتور مصطفى مدبولي وافق على انطلاق المباريات في الساعة الخامسة والنصف مساءً بدلًا من الرابعة عصرًا.

وقدَّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة طلبًا لتأخير موعد انطلاق المباريات حفاظًا على صحة اللاعبين؛ بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

ومن المنتظر أن يقوم أشرف صبحي بالتنسيق مع رابطة الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم لبدء تطبيق القرار.

وواجهت رابطة الأندية انتقادات حادة بسبب إقامة بعض مباريات الدوري المصري عصرًا رغم امتداد البطولة إلى شهور الصيف مع ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير.

ويواجه الدوري المصري هذا الموسم انتقادات واسعة بسبب مشاكل تنظيمية، وكثرة التأجيلات، ما دفع الزمالك لعدم خوض لقاء القمة ضد الأهلي اعتراضًا على غياب تكافؤ الفرص.

الدوري المصريأشرف صبحي

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