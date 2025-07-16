زيد القنبر.. الأهلي يفاوض "بديل" وسام أبو علي

كشف مصدر مقرب من الدولي الفلسطيني زيد القنبر، مهاجم فريق أهلي بني غازي الليبي، حقيقة اهتمام الأهلي المصري بالتعاقد معه خلال الفترة القادمة، تمهيدًا لرحيل وسام أبو علي.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية أخيرًا إلى وجود اهتمام كبير من جانب الأهلي المصري بالتعاقد مع زيد القنبر، نجم أهلي بني غازي، خلال الميركاتو الحالي، بعد الأنباء المتداولة عن رغبة زميله الفلسطيني وسام أبو علي في الرحيل عن صفوف الأحمر القاهري بعد وصول عرض أمريكي وآخر قطري بما يساوي 8 ملايين دولار، بالإضافة إلى الامتيازات.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "بالفعل هناك اهتمام من جانب المسؤولين في الأهلي بالتعاقد مع زيد".

وأكمل: "الأهلي تواصل مع القنبر وأخبره برغبتهم في التعاقد معه لتعويض رحيل وسام أبو علي المحتمل إلى الدوري الأمريكي".

وأردف: "ما يمنع انتقال القنبر إلى الأهلي هو أن اللاعب جدد عقده مع أهلي بني غازي خلال الفترة الماضية بعقد مالي كبير ومناسب للاعب".

واختتم المصدر حديثه قائلا: "الأهلي لم يقفل باب المفاوضات، وقد يحاول مع نادي أهلي بني غازي مرة أخرى من أجل ضم القنبر قبل انتهاء الميركاتو في مصر".

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ويبلغ القنبر 22 عاما، فقد انضم لصفوف أهلي بني غازي في أغسطس 2024، وأسهم الفلسطيني في الموسم الماضي مع الفريق الليبي بـ10 أهداف في 20 مباراة في جميع المسابقات.