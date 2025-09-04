هل يندم الهلال السعودي على رحيل ميتروفيتش؟

كتب – نور الدين ميفراني

فسخ نادي الهلال السعودي عقد مهاجمه ألكسندر ميتروفيتش بالتراضي ليغادر المهاجم الصربي، البالغ من العمر 30 عامًا، دوري روشن، ويقترب من دوري نجوم قطر من بوابة الريان.

وانتقل المهاجم الصربي للهلال صيف 2023 قادما من فولهام الإنجليزي وخاض مع الفريق السعودي 79 مباراة سجل خلالها 68 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة، لكنه عانى الموسم الماضي من إصابات غيبته عن الفريق وتراجعت أرقامه التهديفية وغاب عن بطولة كأس العالم للأندية 2025.

أخبار ذات علاقة ألكسندر ميتروفيتش يصدم الهلال السعودي

وجاء فسخ عقد ميتروفيتش من قبل الهلال بعد التعاقد مع المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز، البالغ من العمر 26 عاما، من ليفربول.

لكن هل يندم الهلال السعودي على التفريط في المهاجم الصربي؟ خصوصًا أنه كان هداف الفريق في الموسمين الأخيرين.

هناك عدة أسباب قد تجعل الفريق السعودي يشعر بالندم على هذه الخطوة، نرصدها في التقرير الآتي:

أخبار ذات علاقة قرار مفاجئ من الهلال تجاه ميتروفيتش

داروين نونيز لم يثبت شيئا

دفع الهلال السعودي مبلغا يصل إلى 53 مليون يورو للتعاقد مع داروين نونيز من ليفربول وبعقد لمدة 3 سنوات، من أجل تعزيز الهجوم بلاعب شاب ومهاري.

لكن المهاجم الأوروغوياني لم يقنع في ليفربول الذي دفع فيه حوالي 100 مليون يورو بالمتغيرات لبنفيكا، وهو ما دفع الفريق الإنجليزي للتخلص منه وبيعه.

ويخشى عشاق الهلال ألّا يتأقلم نونيز مع الدوري السعودي ويفشل في إثبات نفسه.

ميتروفيتش هداف بالفطرة

يعتبر ميتروفيتش هدافا بالفطرة وهو ما فعله من الهلال، حيث كان معدل مساهماته أكثر من هدف في المباراة، وشكل خطرا على جميع منافسي الفريق السعودي محليا وقاريا.

كان يمكن الصبر عليه لحين استرجاع عافيته

تعرض ميتروفيتش لإصابات عديدة في موسمه الثاني رفقة الهلال وهو ما أدى لتراجع معدلات أهدافه، وغاب عن كأس العالم للأندية.

وكان من الممكن منحه الوقت والفرصة لتعافيه بشكل كامل واستعادة لياقته البدنية وبعدها منحه فرصة اللعب والحكم عليه بشكل نهائي.

فشل نونيز وتألق ميتروفيتش في قطر: يشكل ضغطا على الإدارة

ستتعرض إدارة الهلال لضغوط كبيرة في حال فشل المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز في تعويض رحيل المهاجم الصربي، وتعويض مكانته كهداف أسهم مع الفريق في تحقيق ثلاثية تاريخية.

كما أن تألق ونجاح ميتروفيتش المنتظر في قطر واستعادة مستواه وأرقامه التهديفية سيزيد من الضغوط على إدارة الفريق السعودي للتفريط في مهاجم وهداف كبير.