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رياضة

مانشستر يونايتد يتعاقد رسميًا مع مهاجم منتخب هولندا

مانشستر يونايتد يتعاقد رسميًا مع مهاجم منتخب هولندا
جوشوا زيركزي
إرم نيوز
إرم نيوز
14 يوليو 2024، 3:55 م

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تعاقده مع المهاجم الهولندي جوشوا زيركزي، بعقد يمتد لخمس سنوات قادما من بولونيا الإيطالي، مقابل مبلغ يقدر بنحو 42.5 مليون يورو (46.35 مليون دولار).

وقدم زيركزي (23 عاما) أداء ممتازا مع بولونيا في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وكان هداف الفريق برصيد 11 هدفا، وصنع خمسة أهداف ليضمن للفريق مكانا في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وسيدفع يونايتد قيمة الصفقة على مدى ثلاث سنوات.

وقال زيركزي في بيان: "إنه لشرف عظيم أن أنضم إلى هذا النادي الكبير. يجب أن أحصل على استراحة قصيرة الآن بعدما كنت مع المنتخب الوطني، لكنني سأعود مستعدا لإحداث تأثير فوري".

 

وكان زيركزي آخر إضافة في تشكيلة هولندا التي شاركت ببطولة أوروبا لكرة القدم. وخاض أول مباراة مع منتخب بلاده خلال الفوز في دور الثمانية ضد تركيا.

وأنهى يونايتد الموسم الماضي في المركز الثامن بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أسوأ أداء له إطلاقا في المسابقة، لكنه أنقذ موسمه بالفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي.

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