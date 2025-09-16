5 أشياء تخيف الدحيل من نسخة الهلال المرعبة

يستهل نادي الهلال السعودي، مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بمواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف الدحيل القطري على ملعب "المملكة أرينا" مساء الثلاثاء.

وتأتي هذه المواجهة في وقت يسعى فيه "الزعيم" لتوجيه رسالة قوية لكل المنافسين، بأن تعثره الأخير في الدوري المحلي ما هو إلا كبوة جواد، وأن النسخة الحالية من الفريق لا تزال هي المرشح الأبرز للظفر باللقب القاري.

ويدخل الدحيل هذا اللقاء وهو يدرك تماما حجم التحدي الذي يواجهه، فهناك عدة عوامل تجعل من هذه النسخة للهلال فريقا مرعبا ومصدر قلق كبير للفريق القطري.

1/ الرغبة في تعويض التعادل بأداء كبير

سقط الهلال في فخ التعادل الإيجابي 2-2 أمام القادسية في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، وهي نتيجة لم تكن متوقعة على الإطلاق من قبل جماهيره. على مر السنوات الماضية، أثبت الهلال أنه فريق لا يقبل بالتعثرات بسهولة، وغالبا ما تكون ردة فعله قوية وعنيفة في المباراة التي تلي أي نتيجة سلبية.

هذه العقلية المتجذرة في النادي تجعل من مواجهة الدحيل فرصة مثالية لمصالحة الجماهير وتقديم أداء كبير يمحو به آثار التعادل الأخير؛ وهو ما يخشاه الفريق القطري الذي قد يجد نفسه في مواجهة "زعيم" جريح يسعى لرد اعتباره بقوة.

2/ السجل الرائع في دور المجموعات آسيويا

يمتلك الهلال سجلا تاريخيا مشرفا في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا. فالفريق السعودي هو الأكثر تجاوزا لهذا الدور في تاريخ البطولة، وغالبا ما يفرض سيطرته المطلقة على مجموعته، محققا نتائج لافتة وأرقاما قياسية.

هذا التفوق التاريخي لا يمنح الهلال أفضلية معنوية فحسب، بل يعكس أيضا الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها في التعامل مع مباريات هذا الدور، وكيفية حسمها لصالحه مبكرا؛ وهو ما يضع ضغطا إضافيا على الدحيل الذي يعلم أنه يواجه ملك دور المجموعات.

3/ قوة الأجنحة وعودة مالكوم المنتظرة

عانى الجناح البرازيلي مالكوم من تذبذب في مستواه خلال الفترة التي سبقت مباراة القادسية الأخيرة، وظهر بعيدا عن مستواه المعهود الذي جعله أحد أبرز نجوم الفريق في الموسم الماضي.

ومع ذلك، فإن إمكانيات مالكوم وقدرته على صناعة الفارق لا يمكن إغفالها، وظهرت بشكل مميز أمام القادسية نفسه، ومن المتوقع أن يسعى النجم البرازيلي للرد بقوة من جديد في المواجهة الآسيوية.

وبجانب مالكوم، يمتلك الهلال حلولا هجومية متنوعة على الأجنحة بوجود لاعبين قادرين على خلق الخطورة؛ ما يجعل مهمة الدفاع القطري في غاية الصعوبة.

4/ قوة دكة البدلاء

أحد أبرز أسلحة الهلال هذا الموسم هو امتلاكه لدكة بدلاء لا تقل قوة عن التشكيلة الأساسية. فالفريق يزخر بالأسماء اللامعة في كل المراكز؛ ما يمنح المدرب القدرة على تغيير مجريات المباراة في أي وقت. هذه الميزة تمنح الهلال أفضلية كبيرة، خاصة في ظل ضغط المباريات، وتجعل من الصعب على أي منافس، بمن في ذلك الدحيل، مجاراة "الزعيم" على مدار التسعين دقيقة، فخروج لاعب مؤثر لا يعني بالضرورة ضعف الفريق، بل قد يكون البديل بالقوة نفسها أو أكثر.

5/ خبرة الكبار تحسم المواعيد الكبرى

يضم الهلال بين صفوفه كوكبة من اللاعبين الذين يمتلكون خبرات تراكمية هائلة في البطولات القارية والدولية. لاعبون مثل سالم الدوسري، وياسين بونو، وكاليدو كوليبالي، اعتادوا على اللعب تحت الضغط وفي المواعيد الكبرى.

هذه الخبرة تلعب دورا حاسما في المباريات الصعبة والمفصلية، حيث يعرف هؤلاء اللاعبون كيفية التعامل مع مختلف الظروف داخل الملعب، وكيفية قيادة الفريق نحو تحقيق الانتصار، وهو ما يمثل عاملا إضافيا يرجح كفة الهلال ويثير قلق الدحيل.