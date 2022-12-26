ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز
سجل هاري كين هدفًا في المباراة التي تجمع حاليًا فريقه توتنهام مع برينتفورد في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء هدف هاري كين في الدقيقة 65 من ضربة رأس متقنة بعد كرة عرضية من كليمونت لينغليت.
وكان توتنهام متأخرًا 0/2 أمام برينتفورد بعدما سجل للفريق المضيف فيتالي جانيلت وإيفان توني في الدقيقتين 15 و54.
ونجح بيير إيميل هويبيرغ في تسجيل الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 72.
ورفع هاري كين رصيده إلى 13 هدفًا في المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز. ويتأخر هاري كين بـ5 أهداف عن المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي.
وسيكون هالاند أمام فرصة لتوسيع الفارق مع هاري كين عندما يلعب مانشستر سيتي في الجولة الـ17 مع ليدز يونايتد، يوم الأربعاء.
ويملك توتنهام 29 نقطة من 15 مباراة ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويتأخر بـ8 نقاط عن آرسنال المتصدر الذي لعب 14 مباراة.