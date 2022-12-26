ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

سجل هاري كين هدفًا في المباراة التي تجمع حاليًا فريقه توتنهام مع برينتفورد في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف هاري كين في الدقيقة 65 من ضربة رأس متقنة بعد كرة عرضية من كليمونت لينغليت.