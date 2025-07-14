بوكر وفتيات.. أول فيديو وصور من عيد ميلاد لامين يامال (شاهد)

احتفل نجم برشلونة لامين يامال بعيد ميلاده الثامن عشر بحفلة صاخبة جمعت بين الأضواء والمراهنة والرقص، حيث كشف النقاب عن كواليس الاحتفال عبر فيديو مدته 60 ثانية شاركه مع متابعيه.

وأتم يامال عامه الثامن عشر يوم الاثنين، واحتفل بهذه المناسبة بحضور 200 ضيف، بينهم نجوم الفريق الأول لبرشلونة، مثل باو فيكتور، ورافينيا، وروبرت ليفاندوفسكي، وباو كوبارسي، ومارك كاسادو.

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يامال ينشر كواليس الحفل

وانقسمت الاحتفالات إلى جزأين: بدأت بجلسة حميمية ضمت 20 فردًا من عائلته وأصدقائه المقربين في مطعم "لا كوبولا" بحي الغراف، قبل أن تتحول إلى حفلة صاخبة في عقار خاص بمنطقة أوليفيلا، حيث مُنع استخدام الهواتف المحمولة للحفاظ على الخصوصية.

وكشف الفيديو الذي نشره يامال على إنستغرام عن أجواء الحفلة، التي شهدت ألعابًا مثل البلاك جاك والروليت والبوكر، بالإضافة إلى رقص الضيوف في أجواء مليئة بالمرح.

لكن الفرحة لم تكتمل، حيث تواجه النجم الصاعد تهديدات بإجراءات قانونية بعد مزاعم توظيفه لأقزام لتقديم عروض خلال الحفل.

وقد أدانت جمعية الأشخاص المصابين بالتقزم واضطرابات النمو الهيكلي (ADEE)، التابعة للاتحاد الإسباني للأشخاص ذوي الإعاقات (COCEMFE)، هذا الأمر، مما قد يعقّد موقف اللاعب الإسباني الشاب.