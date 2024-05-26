مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يودع برشلونة مدربه تشافي هيرنانديز مساء اليوم الأحد في مواجهة مضيفه إشبيلية ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الإسباني.

وتشهد منافسات الدوري الإيطالي مواجهات قوية كما يلتقي الوصل منافسه شباب الأهلي دبي في الدوري الإماراتي.