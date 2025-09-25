ذكاء اصطناعي أم حقيقية.. تأشيرة محمود الخطيب تفجر جدلا

تصاعدت حالة من الجدل في الوسط الرياضي المصري بعد ظهور تأشيرة سفر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لدخول الولايات المتحدة الأمريكية.

الإعلامي مدحت شلبي كان أول من فجّر القضية، بعدما أكد في برنامجه على قناة MBC MASR 2 أن الخطيب لم يسافر إلى أمريكا خلال بطولة كأس العالم للأندية، في الصيف الماضي، بسبب عدم حصوله على التأشيرة، نافياً ما أعلنه الأهلي حينها عن أن سبب الغياب يعود إلى ظروف صحية.

الأهلي رد سريعاً عبر مدير مركزه الإعلامي جمال جبر، الذي نشر صورة التأشيرة الخاصة بالخطيب، موضحاً أنها صادرة منذ أبريل الماضي وتمتد صلاحيتها حتى عام 2030، في محاولة لحسم الجدل بشأن قدرة رئيس النادي على دخول الولايات المتحدة.

أخبار ذات علاقة الخطيب تجاهل الرد عليه.. مدحت شلبي يدرس خطوة مفاجئة بعد بيان الأهلي المصري

جدل حول التأشيرة

إلا أن نشر الوثيقة لم ينهِ الأزمة، حيث ظهرت أصوات تشكك في صحتها، مرجحة أن تكون الصورة مجرد إنتاج بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما زاد من حدة الجدل بين الجماهير والمتابعين.

في المقابل، خرج الإعلامي خالد الغندور بتصريح بأن لديه معلومات مؤكدة تثبت حصول الخطيب بالفعل على التأشيرة.

وشدد الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" على أن صورة التأشيرة المتداولة لمحمود الخطيب أصلية وليست مفبركة.