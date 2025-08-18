ردّ قوي من أسطورة المغرب على عصام الشوالي بسبب لامين يامال وحكيمي

أطلق النجم المغربي السابق يوسف شيبو تصريحات نارية تجاه المعلق التونسي على قنوات بيين سبورتس ردّا على موقف الأخير من السباق المثير نحو الفوز بجائزة الكرة الذهبية للعام 2025.

ويتقدم 3 لاعبين في منافسة قوية من أجل خلافة النجم الإسباني رودري على عرش أعظم جائزة فردية في كرة القدم، وهم الفرنسي عثمان ديمبلي وزميله المغربي أشرف حكيمي، بطلا دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان ولامين يامال المتوج بثلاثة ألقاب مع برشلونة.

وأعلن المعلق التونسي عصام الشوالي خلال الفترة الماضية أن لامين يامال وعثمان ديمبلي أوفر حظا في التتويج بالكرة الذهبية التي سيتم الإعلان عن الفائز بها يوم 22 سبتمبر 2025.

وردّ يوسف شيبو لاعب المنتخب المغربي السابق على تصريحات عصام الشوالي بشكل قوي قائلا إن النجم أشرف حكيمي لا يحظى بأي دعم إعلامي في السباق نحو الكرة الذهبي خلافا لكل من لامين يامال وعثمان ديمبلي.

وقال شيبو أثناء حضوره في الأستوديو التحليلي لقنوات بيين سبورتس والذي ضم أيضا المحلل واللاعب التونسي السابق حاتم الطرابلسي: "لقد حقق الكثير من الإنجازات، وهو من العناصر المهمة في فريقه، بحسب رأيي الشخصي لم ينل حقه إعلاميا، حكيمي أرقامه وإحصائياته قوية ولافتة مقارنة بعثمان ديمبلي".

وأضاف النجم المغربي: "متى بدأ عثمان ديمبلي الموسم؟ أعتقد أنه عانى كثيرا من أجل الظهور بشكل لافت.. لقد دخل الموسم الجديد في بداية العام 2025 عندما خاض كأس السوبر الفرنسي ونحن هنا وجهنا له انتقادات شديدة".

وتحدث يوسف شيبو عن إحصائيات أشرف حكيمي قائلا إن أرقامه أفضل من أرقام ديمبلي ولامين يامال، مضيفا: "أرقام حكيمي تفوق ما قدمه يامال وديمبلي، لقد كان أول مدافع في تاريخ دوري أبطال أوروبا يحرز هدفا في ربع النهائي وهدفا في نصف النهائي ويسجل في النهائي أيضا، فضلا عن أرقامه في كأس العالم للأندية".

ويشار إلى أن الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية 2025، سيكون يوم 22 سبتمبر المقبل في مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس ، والذي سيشهد الإعلان عن مختلف جوائز فرانس فوتبول.