"أتشابه معه كثيراً".. رجل أعمال برازيلي يمنح ثروته الطائلة لنيمار

في عام 2023، أفاد موقع Pulse Sports أن رجل أعمال يبلغ من العمر 31 عاما من ولاية ريو غراندي دو سول قام رسميا بتسمية نيمار داسيلفا وريثا وحيدًا لثروته، على الرغم من عدم وجود أي صلة عائلية تربطه بالنجم الكروي الشهير.

والآن، كشف رجل الأعمال عن السبب وراء قراره غير التقليدي.

وبحسب التقارير التي نشرها موقع Goal، وأكدتها CNN البرازيل، أن الوصية غير المعتادة تم تسجيلها في 12 يونيو 2025 في المكتب التابع للتوثيق في بورتو أليغري، بحضور شاهدين وتوقيع كاتب عدل بديل.

في حين أن القيمة الدقيقة للميراث لا تزال غير معلنة؛ إذ أفاد قسم الترفيه التابع لموقع UOL الإخباري أن الميراث يشمل عقارات، وأسهما، واستثمارات أخرى.

وأوضح رجل الأعمال، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قراره في مقابلة، مؤكدا أن الأمر نابع من الإعجاب والشعور بالتقارب مع حياة نيمار ومسيرته الكروية.

وقال: "أنا أحب نيمار، وأشعر أنني أتشابه معه كثيرا".

وأضاف: "أنا أيضا أعاني من التشويه والافتراء، وعلاقته بوالده تذكرني بعلاقتي بوالدي، الذي رحل عن الدنيا. لكن قبل كل شيء، هو ليس أنانيا، وهو أمر نادر في أيامنا هذه".

الشخص، الذي اعترف بمعاناته من مشاكل صحية مستمرة، شدّد على أن اختياره لم يكن بدافع السعي وراء الشهرة، بل بسبب "ارتباط حقيقي" بقصة نجم كرة القدم.

وشدد: "صحتي ليست بخير، وبسبب ذلك أدركت حقًا أنه لا يوجد أحد أترك له ممتلكاتي في حال رحلت".

وأوضح رجل الأعمال أنه لا يريد أن يذهب إرثه إلى أشخاص لا تجمعه بهم علاقة جيدة أو إلى الحكومة، مضيفًا: "حاولت التواصل مع نيمار لكن لم أنجح".

من جانبه، أوضح المكتب الإعلامي لنيمار أنهم لم يتلقوا أي إشعار رسمي بخصوص الوصية، فيما لم يصدر المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا، والذي يشارك حاليًا مع فريق سانتوس في بطولة البرازيل لعام 2025، أي بيان علني بعد.

هذا الكشف أثار جدلاً واسعا على الإنترنت، حيث تساءل كثيرون عن الدوافع وراء هذا القرار، وما إذا كان نيمار نفسه سيقبل الميراث في حال تم تأكيده.

رغم أن هذه الثروة المزعومة قد تغيّر حياة الكثيرين، إلا أنها لا تمثل سوى "قطرة في المحيط" بالنسبة لنيمار، الذي لا يزال واحدًا من أغنى لاعبي كرة القدم في العالم.

ورغم عدم توفر أرقام دقيقة حول إجمالي أرباحه خلال مسيرته، إلا أن مجلة "فوربس" صنّفته باستمرار ضمن قائمة الرياضيين الأعلى دخلًا على مستوى العالم.

جاءت قائمة فوربس لعام 2024 لأعلى الرياضيين دخلًا لتضع نيمار في المركز السابع، بإجمالي أرباح قُدرت بـ 108 ملايين دولار خلال العام السابق؛ منها 80 مليون دولار كراتب من نشاطه داخل الملعب، و28 مليون دولار من عقود الرعاية والإعلانات.

عقده الضخم مع نادي الهلال السعودي، ثم انتقاله اللاحق إلى سانتوس عام 2025، ساهما في رفع ثروته الصافية التي تُقدر حاليًا بنحو 350 مليون دولار، بحسب Celebrity Net Worth.

ويبقى انتقاله التاريخي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان عام 2017 الأغلى في تاريخ كرة القدم، بقيمة هائلة بلغت 200 مليون جنيه إسترليني.