جوهرة مهملة.. أسطورة الأهلي والنصر يوجه رسالة لنجم الكرة السعودية (فيديو)

نال زكريا هوساوي، المنضم حديثا لصفوف الأهلي السعودي، إشادة واسعة في أول ظهور له بقميص "الراقي"، إذ قدم مستوى مميزاً أمام الاتفاق، مساء الجمعة، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وشارك زكريا هوساوي في 70 دقيقة من زمن المباراة كان خلالها ثاني أعلى لاعبي المباراة تصنيفاً، ونجح في تقديم صورة مميزة لجماهير الأهلي التي تتمنى أن يتمكن هوساوي من حل مشكلة الظهير الأيسر لدى الفريق.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع هوساوي قادماً من نادي الرائد بنظام الإعارة لمدة موسم مع أحقية شراء عقد اللاعب في نهاية الموسم.

وبدأ زكريا هوساوي مسيرته في نادي أحد قبل أن ينتقل إلى نادي الاتحاد ومنه إلى الرائد، قبل أن يرتدي شعار الأهلي أخيراً.

لكن المباراة شهدت حدثًا مقلقا في الدقيقة 67، إذ تعرض هوساوي لإصابة عضلية منعته من استكمال اللقاء.

وسيواجه الأهلي أزمة كبيرة في مركز الظهير الأيسر قبل مباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام الهلال، المقررة مساء الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن، ما يضع الفريق في موقف صعب لتعويض غياب لاعبه المهم.

من جانبه، أشاد حسين عبدالغني، نجم الأهلي والنصر السابق، بإمكانيات هوساوي، قائلا في تصريحات تلفزيونية: "زكريا هوساوي لديه الإمكانية بأن يكون أفضل ظهير سعودي، لديه السرعة والمهارة وهو جوهرة مهملة، والأهلي كسب اللاعب، وعلى زكريا في المقابل أن يكسب النادي وجماهيره".

وأضاف: "على هوساوي أن يعمل على تغيير عقليته، هو الآن لازم يفكر في استمراريته بالملاعب، وفرصته أصبحت متاحة في اللعب مع ناد كبير ويجب أن يحدث ود كبير بينه وبين مدرج (الراقي)، ونشعر بالحزن بالطبع على إصابته ونتمنى أن تكون بسيطة، ولكن مع الاستمرار وتغيير عقليته سيكون في مكانة مختلفة تماما".