أعلنت جنة عليوة، لاعبة منتخب مصر للدراجات، قبول اعتذار زميلتها شهد سعيد بعد ضجة واسعة تخص سباق بطولة الجمهورية تحت 23 عامًا الذي أقيم في شهر أبريل الماضي بمحافظة السويس.

واتهمت جنة عليوة زميلتها شهد سعيد بتعمد إصابتها للفوز بالميدالية البرونزية ما أدى إلى تعرضها لحادث سير أسفر عن إصابتها في الترقوة والضلوع وارتجاج في المخ.

وقالت جنة عليوة عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين، إنها تشكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحديثه عن أهمية القيم والأخلاق موضحة أنها تشكر أيضًا وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي وأيضًا مسؤولي اللجنة الأولمبية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أبطال الرياضة المصرية الذين حققوا الميداليات الذهبية في دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في غانا خلال شهر مارس الماضي.

وأضافت: "أتمنى لشهد سعيد التوفيق فيما هو قادم، وأتمنى أن نتواصل معًا وأغلقت تمامًا ملف الحادث الذي تعرضت له".

واستبعدت اللجنة الأولمبية المصرية اللاعبة شهد سعيد من المشاركة في أولمبياد باريس 2024 بسبب إيقافها لمدة عام محليًا جراء هذا الحادث الأليم بسبب تعمدها إصابة زميلتها.

وأتمت جنة عليوة: "أتمنى لشهد سعيد المشاركة في أولمبياد 2028 وأن تحقق كل ما تتمناه في مسيرتها بلعبة الدراجات".