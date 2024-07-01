"سنجلس معاً لننظر ما فعلنا".. رسالة مدرب جورجيا للاعبيه بعد إنجاز يورو

أعرب الفرنسي ويلي سانيول مدرب منتخب جورجيا عن شعوره بالحزن عقب خسارة جورجيا 4-1 من إسبانيا في دور الستة عشر من كأس أمم أوروبا، لكنه وجه رسالة "فخر وإشادة" إلى لاعبيه عقب الوصول لدور الستة عشر في أول مشاركة قارية بتاريخ المنتخب.

وقال سانيول عقب الإقصاء أمام إسبانيا: "نشعر بالحزن بعض الشيء بسبب الخسارة، لكنني واثق بأننا بعد عدة أيام سندرك ما حققناه وأنا واثق من أننا سنعود سريعا".

وأضاف أن فريقه أخفق في التغلب على فريق كبير آخر (بعد فوز جورجيا التاريخي على البرتغال)، لكن الفرنسي يرى أنه بمجرد انتهاء خيبة الأمل من الهزيمة فإن فريقه سيشعر بسعادة غامرة بالطريقة التي سارت بها الأمور في كأس أوروبا 2024 وفق قوله.

وتجاوزت جورجيا التي دخلت النهائيات بوصفها المنتخب الأقل تصنيفا بين المنتخبات الأربع والعشرين، الدور الأول في أول مشاركة لها ببطولة كبرى، لتخالف كل التوقعات وتتأهل عن مجموعتها بعد أداء رائع تضمن تحقيق فوز باهر على البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو.