انقسام بين لاعبي بايرن ميونخ بعد رحيل ناغلزمان

لا يزال بايرن ميونخ حامل لقب البوندسليغا يعيش أياما مضطربة بعد إقالة مديره الفني يوليان ناغلزمان وتعيين مواطنه الألماني توماس توخيل، حيث لا تزال الأجواء سيئة في غرفة خلع الملابس خاصة وأن 14 لاعبا لم يودعوا المدير الفني السابق مما يشير إلى وجود خلافات خلال فترته.

ووفقًا لبعض وسائل الإعلام الألمانية، جاءت إقالة المدير الفني الشاب نتيجة "للأجواء السيئة" جزئيا التي سادت تشكيلة البطل البافاري.

وذكرت صحيفة "بيلد" عن وجود ثلاث فئات من اللاعبين عبروا عن رأيهم بشكل مختلف بقرار إقالة ناغلزمان برحيل مدرب لايبزيغ السابق، ما بين حزين ومتأثر بشدة وفي المقابل البعض الاخر ودع المدرب بأسلوب مهذب لكن دون ود، وفئة ثالثة صمتت وهم اللاعبون الذين لم تربطهم علاقة ودية بالمدير الفني البالغ عمره 35 عاما.