الأهلي المصري يحسم موقفه من رحيل محمد الشناوي للدوري السعودي
حسمت إدارة الأهلي المصري موقفها النهائي من رحيل محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد الفريق، إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.
وأبلغ الشناوي إدارة الأهلي بتلقيه اتصالات من نادي الوحدة السعودي بشكل شفهي لاستطلاع رأيه في الرحيل لدوري روشن في الموسم المقبل.
ونجح الوحدة في البقاء بالدوري السعودي بالموسم الماضي بعد صراع كبير لتجنب شبح الهبوط وهو ما يدفع الإدارة الوحداوية لتدعيم صفوف الفريق بصفقات مميزة في الموسم المقبل.
وقال مصدر بالنادي الأهلي لـ “إرم نيوز" إن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء تواصل بشكل شخصي مع محمد الشناوي عبر الهاتف وأبلغه بأن الأهلي يقدر تاريخه ولن يقف أمام رغبته في الرحيل إذا أراد ذلك.
وأضاف:" الخطيب لا ينسى للشناوي رفضه عروض ضخمة من أجل مصلحة الأهلي وأبرزها عرض النصر السعودي وهو ما يجعل مسألة رحيل الشناوي قائمة بقوة إذا طلب الحارس ذلك".
وتابع:" الخطيب طلب من خالد بيبو مدير الكرة استطلاع رأي السويسري مارسيل كولر المدير الفني في مسألة رحيل الشناوي".
وأتم قائلًا:" كولر رحب بفكرة رحيل الشناوي في الموسم المقبل خاصة مع امتلاك الأهلي أكثر من بديل على رأسهم مصطفى شوبير الذي تألق في دوري أبطال أفريقيا".