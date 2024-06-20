الأهلي المصري يحسم موقفه من رحيل محمد الشناوي للدوري السعودي

حسمت إدارة الأهلي المصري موقفها النهائي من رحيل محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد الفريق، إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

وأبلغ الشناوي إدارة الأهلي بتلقيه اتصالات من نادي الوحدة السعودي بشكل شفهي لاستطلاع رأيه في الرحيل لدوري روشن في الموسم المقبل.

ونجح الوحدة في البقاء بالدوري السعودي بالموسم الماضي بعد صراع كبير لتجنب شبح الهبوط وهو ما يدفع الإدارة الوحداوية لتدعيم صفوف الفريق بصفقات مميزة في الموسم المقبل.