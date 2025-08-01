لماذا يرفض جون سينا إنجاب الأطفال؟

إرم نيوز – نور الدين ميفراني

أعلن المصارع الشهير جون سينا وزوجته شاي شريعت زاده عدم رغبتهما في إنجاب أطفال رغم مرور 5 سنوات على زواجهما رسميًا.

وتحدث جون سينا في تصريحات لوسائل الإعلام حول عدم إنجابه الأطفال من زوجته الإيرانية الأصل.

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وقال المصارع الشهير تعليقًا على الأمر: "نرغب في الاستمتاع بالحياة بشكل أكبر، وعدم تركيز انتباهنا فقط على الأطفال".

وأضاف: "قررتُ أنا وزوجتي عدم إنجاب أطفال، نريد الاستمتاع بحياتنا، وإنجاب الأطفال سيُشتت انتباهنا".

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وتابع: "لا بأس أن يرغب الناس في إنجاب أطفال، لكنني وزوجتي لسنا مستعدين لتحمل هذه المسؤولية، أريد أن أستمتع بحياتي وأكون سعيدًا دون الحاجة إلى تربية الأطفال".

وواصل: "اتخذنا هذا القرار قبل زواجنا، ونحن ممتنون جدًا لأننا فعلنا ذلك؛ لأن حياتنا كانت مُرضية للغاية لأكثر من أربع سنوات.. لا نقلق بشأن توصيل الأطفال إلى المدارس، أو إعداد الإفطار لهم، أو البقاء في المنزل لرعاية أطفالنا عندما يحين وقت الاستمتاع بالحياة".

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وأتم قائلًا: "لكل شخص الحق في اختيار ما يريده في الحياة، وبالنسبة لي، إنه زواج سعيد من دون أطفال".