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رياضة

إيمان خليف تتأهل إلى نهائي الملاكمة في أولمبياد باريس 2024 (فيديو)

إيمان خليف تتأهل إلى نهائي الملاكمة في أولمبياد باريس 2024 (فيديو)
الملاكمة الجزائرية إيمان خليفالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
06 أغسطس 2024، 8:19 م

تأهلت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، إلى الدور النهائي لمنافسات وزن أقل من 66 كيلوغرامًا ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس.

وتغلبت إيمان خليف بعد فوزها على التايلاندية جانجيم سوانافينغ بنتيجة (5-0) في نصف النهائي.

وتستهدف إيمان خليف المنافسة على الميدالية الذهبية في الملاكمة لأولمبياد باريس 2024.

وبدأت إيمان خليف مشوارها في أولمبياد باريس بالتغلب على الإيطالية أنجيلا كاريني التي انسحبت من المواجهة.

وفازت الملاكمة الجزائرية على المجرية أنا لوكا هاموري (5-0) يوم السبت الماضي في ربع النهائي قبل عبور نزال نصف النهائي.

وتقدم "إرم نيوز" ملخص لأحداث نزال إيمان خليف ضد منافستها التايلاندية في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

الجماهير الجزائرية تحضر إلى ملعب "رولان غاروس" مبكرا لمؤازرة إيمان خليف

أجواء حماسية قبل انطلاق النزال

انطلاق النزال

ندية كبيرة بين إيمان خليف ومنافستها والنتيجة تشير إلى تفوق إيمان خليف في الجولة الأولى 

إيمان خليف تفوز بالجولة الثانية على حساب منافستها التايلاندية

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متابعة كبيرة أمام منزل أسرة إيمان خليف

الجزائرية إيمان خليف تفوز بالنزال ، وتتأهل للنهائي

احتفال إيمان خليف بالتأهل إلى النهائي

ملخص النزال

احتفالات أمام عائلة منزل إيمان خليف في الجزائر

 

الملاكمةأولمبياد باريس

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