الاتحاد الليبي يتخذ قرارًا رسميًا بجولات الحسم للتأهل إلى مرحلة اللقب

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إجراء بعض التعديلات في مباريات الجولتين 10 و11 للإياب ضمن المجموعة الثانية للمرحلة الأولى من الدوري الممتاز (دورينا).

وتقررت إقامة مباراة السويحلي والبشائر ضمن الجولة العاشرة، مساء يوم الأحد، على ملعب طرابلس الدولي، بعد أن كانت مبرمجة على ملعب الجميل، فيما ستدور مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم بالجولة الحادية عشرة، الخميس 30 مايو الحالي، على ملعب طرابلس أيضًا بعد أن كان مقررًا إجراؤها في ملعب "النهر".

يشار إلى أن فريق السويحلي عزز حظوظه في سباق التأهل إلى سداسي مرحلة التتويج بالدوري الليبي، بالفوز على الاتحاد بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة التاسعة

وبفضل هدف جون أوكلي رفع فريق السويحلي رصيده إلى 26 نقطة، قبل مباراتيه أمام البشائر والمدينة، في حين تجمّد رصيد الاتحاد عند 27 نقطة، وبات أمله في المباراة الأخيرة أمام فريق البشائر في ملعب الشموع.