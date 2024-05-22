الاتحاد الليبي يتخذ قرارًا رسميًا بجولات الحسم للتأهل إلى مرحلة اللقب
قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إجراء بعض التعديلات في مباريات الجولتين 10 و11 للإياب ضمن المجموعة الثانية للمرحلة الأولى من الدوري الممتاز (دورينا).
وتقررت إقامة مباراة السويحلي والبشائر ضمن الجولة العاشرة، مساء يوم الأحد، على ملعب طرابلس الدولي، بعد أن كانت مبرمجة على ملعب الجميل، فيما ستدور مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم بالجولة الحادية عشرة، الخميس 30 مايو الحالي، على ملعب طرابلس أيضًا بعد أن كان مقررًا إجراؤها في ملعب "النهر".
يشار إلى أن فريق السويحلي عزز حظوظه في سباق التأهل إلى سداسي مرحلة التتويج بالدوري الليبي، بالفوز على الاتحاد بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة التاسعة
وبفضل هدف جون أوكلي رفع فريق السويحلي رصيده إلى 26 نقطة، قبل مباراتيه أمام البشائر والمدينة، في حين تجمّد رصيد الاتحاد عند 27 نقطة، وبات أمله في المباراة الأخيرة أمام فريق البشائر في ملعب الشموع.
ويحتاج السويحلي للفوز في آخر مباراتيه المتبقيتين من أجل التأهل لمرحلة الصراع على اللقب، بغض النظر عن نتيجة منافسه الاتحاد أو التعادل في مباراة والفوز في مباراة ثانية، وهنا يدخل في حسابات توسيع فارق الأهداف مع فريق الاتحاد، إذا ما فاز الأخير على البشائر في مباراته الأخيرة.
أما نادي الاتحاد فيحتاج إلى الفوز على فريق البشائر، وانتظار خسارة السويحلي في إحدى مباراتيه أو تعادله في كلتا المواجهتين امام البشائر والمدينة.
وتدور مباريات المرحلة الأولى من الدوري الليبي بنظام المجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى 10 أندية، والثانية 11 فريقًا على أن تلتقي أندية كل مجموعة ذهابًا وإيابًا، وفي نهاية المرحلة الأولى تتأهل الفرق الثلاثة الأولى إلى مجموعة المنافسة على اللقب في دوري مصغر يضم 6 أندية تتنافس فيما بينها لحسم اللقب، والمراكز المؤهلة للمسابقات القارية.
وقبل جولتين من النهاية، يحتل النصر، والأهلي بنغازي، والأخضر، المراكز الثلاثة الأولى من المجموعة الأولى، بينما يحتل الأهلي طرابلس، والمدينة، والاتحاد، المراكز الأولى للمجموعة الثانية.