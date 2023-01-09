رسميًا.. غاريث بيل يعلن اعتزال كرة القدم
أعلن لاعب كرة القدم الويلزي غاريث بيل، رسميًا، اليوم الإثنين، اعتزال كرة القدم بعمر 33 عامًا.
ويعد النجم الويلزي أحد أكثر لاعبي كرة القدم البريطانيين تتويجًا على الإطلاق، وقد فاز بـ5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، جميعها مع ريال مدريد.
كما حصل على ثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني وثلاثة ألقاب في كأس العالم للأندية وثلاثة كؤوس في السوبر الأوروبي و3 كؤوس في السوبر الإسباني ولقبًا في كأس ملك إسبانيا خلال فترة وجوده في إسبانيا.
وانتقل بيل من ساوثهامبتون إلى توتنهام عام 2007 عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا، ومنه إلى ريال مدريد عام 2013 مقابل 101 مليون يورو.
وعاد بيل من ريال مدريد إلى توتنهام على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد في صيف 2020، وغادر ريال مدريد في 2022 وانضم إلى لوس أنجلوس غلاكسي حتى يناير الحالي.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن بيل سجل 106 أهداف وصنع 67 في 258 مباراة مع ريال مدريد، وسجل 72 هدفًا وصنع 60 في 237 مباراة مع توتنهام.
في حين لعب 45 مباراة مع ساوثهامبتون سجل فيها 5 أهداف وصنع 12، أما مع لوس أنجلوس غلاكسي فشارك في 14 مباراة سجل فيها 3 أهداف.