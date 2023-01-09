رسميًا.. غاريث بيل يعلن اعتزال كرة القدم

أعلن لاعب كرة القدم الويلزي غاريث بيل، رسميًا، اليوم الإثنين، اعتزال كرة القدم بعمر 33 عامًا.

ويعد النجم الويلزي أحد أكثر لاعبي كرة القدم البريطانيين تتويجًا على الإطلاق، وقد فاز بـ5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، جميعها مع ريال مدريد.

كما حصل على ثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني وثلاثة ألقاب في كأس العالم للأندية وثلاثة كؤوس في السوبر الأوروبي و3 كؤوس في السوبر الإسباني ولقبًا في كأس ملك إسبانيا خلال فترة وجوده في إسبانيا.