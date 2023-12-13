ريال مدريد يدرس التعاقد مع خوسيلو بشكل دائم

كشفت صحيفة "آس" عن تفكير مسؤولي نادي ريال مدريد في الإبقاء على خوسيلو ماتو، لاعب الفريق، بشكل دائم ليقود هجوم "الميرنغي" الموسم المقبل.

وانضم خوسيلو للريال قادمًا من إسبانيول على سبيل الإعارة للموسم المقبل، مع خيار الشراء في نهايته.

ودخل خوسيلو التاريخ، بعدما قاد فريقه للفوز (3-2) على يونيون برلين، مساء أمس الثلاثاء، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل خوسيلو هدفين لصالح ريال مدريد في الدقيقتين الـ61 والـ72، فيما سجل هدف الميرنغي الثالث داني سيبايوس في الدقيقة الـ89، وأحرز هدفي يونيون برلين كيفن فولاند في نهاية الشوط الأول، وأليكس كرال في الدقيقة الـ85.

خوسيلو أصبح أكبر لاعب يسجل أول ثنائية له بقميص ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، بعمر 33 عامًا و260 يومًا.

كما إن خوسيلو كسر الرقم القياسي للويس فيغو الذي سجل ثنائية في البطولة نفسها عام 2004، بعمر 32 عامًا و34 يومًا.