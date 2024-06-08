بشرى للنصر والاتحاد.. مانشستر سيتي يجدد عقد حارسه البديل

زف نادي مانشستر سيتي خبرا سارا لناديي النصر والاتحاد السعوديين، بعد الإعلان رسميا عن تجديد عقد حارسه البديل ستيفان أورتيغا لمدة عامين، بعد تألقه في الموسم الماضي تحت قيادة بيب غوارديولا.

أورتيغا شارك في 20 مباراة بجميع المسابقات، وتمكن من التصدي لأهم فرصة في الموسم، عندما أنقذ الشباك من انفراد تام للكوري الجنوبي سون هيونغ مين، كاد يبعد سيتي عن لقب الدوري الإنجليزي.

وتأتي هذه الأنباء السعيدة لناديي النصر والاتحاد في ظل تنافسهما على ضم إيدرسون، الحارس الأساسي لمانشستر سيتي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشفت تقارير سابقة، أن إيدرسون يدرس العديد من الخيارات، ومنفتح على خوض تجربة جديدة، علماً أن عقده ينتهي في يونيو 2026.

والنصر يستهدف ضم إيدرسون، فى ظل رغبة النادي في استبدال دافيد أوسبينا، الذي رحل رسميا عن الفريق.