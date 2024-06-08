بشرى للنصر والاتحاد.. مانشستر سيتي يجدد عقد حارسه البديل
زف نادي مانشستر سيتي خبرا سارا لناديي النصر والاتحاد السعوديين، بعد الإعلان رسميا عن تجديد عقد حارسه البديل ستيفان أورتيغا لمدة عامين، بعد تألقه في الموسم الماضي تحت قيادة بيب غوارديولا.
أورتيغا شارك في 20 مباراة بجميع المسابقات، وتمكن من التصدي لأهم فرصة في الموسم، عندما أنقذ الشباك من انفراد تام للكوري الجنوبي سون هيونغ مين، كاد يبعد سيتي عن لقب الدوري الإنجليزي.
وتأتي هذه الأنباء السعيدة لناديي النصر والاتحاد في ظل تنافسهما على ضم إيدرسون، الحارس الأساسي لمانشستر سيتي، في الميركاتو الصيفي المقبل.
وكشفت تقارير سابقة، أن إيدرسون يدرس العديد من الخيارات، ومنفتح على خوض تجربة جديدة، علماً أن عقده ينتهي في يونيو 2026.
والنصر يستهدف ضم إيدرسون، فى ظل رغبة النادي في استبدال دافيد أوسبينا، الذي رحل رسميا عن الفريق.
أما أورتيغا فمنذ وصوله إلى مانشستر سيتي في 2022، فشارك في 34 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي، وأخرى في دوري أبطال أوروبا، وقد يكون الحارس الأساسي في حالة الاستقرار على رحيل إيدرسون.
وقال أورتيغا في تصريحات للموقع الرسمي للسيتي: "أنا سعيد بالبقاء في مانشستر سيتي حتى 2026؛ لأن في هذا النادي يتم توفير كل عوامل النجاح".
وأضاف: "أشعر كل يوم بالتحفيز والتحدي، وقد تحسنت كحارس مرمى منذ مجيئي إلى هنا قبل عامين، عائلتي استقرت بالفعل في إنجلترا، وأحب كل ما يتعلق بالنادي هنا".