ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يسقط أمام مايوركا

تعرضت آمال ريال مدريد في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني لضربة قوية بعد الخسارة 0/1 أمام مضيفه ريال مايوكا، اليوم الأحد، في الجولة الـ20 من الليغا.

وتقدم ريال مايوركا بهدف في الدقيقة 13 من هدف عكسي سجله ناتشو لاعب ريال مدريد بالخطأ في مرمى فريقه.