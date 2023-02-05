ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يسقط أمام مايوركا
تعرضت آمال ريال مدريد في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني لضربة قوية بعد الخسارة 0/1 أمام مضيفه ريال مايوكا، اليوم الأحد، في الجولة الـ20 من الليغا.
وتقدم ريال مايوركا بهدف في الدقيقة 13 من هدف عكسي سجله ناتشو لاعب ريال مدريد بالخطأ في مرمى فريقه.
وحصل ريال مدريد على فرصة التعادل بعدما منحه الحكم ضربة جزاء لكن ماركو أسينسيو أضاع الضربة التي تصدى لها بريدراج راجكوفيتش حارس ريال مايوركا.
وجمدت الخسارة رصيد ريال مدريد عند 45 نقطة من 20 مباراة في المركز الثاني، ويتأخر بـ5 نقاط عن برشلونة المتصدر.
وسيكون بإمكان برشلونة توسيع الفارق إلى 8 نقاط عندما يواجه إشبيلية على الكامب نو في وقت لاحق من اليوم الأحد.
وخسر ريال مدريد للمرة الثانية في الليغا هذا الموسم وتعادل 3 مرات وفاز 14 مرة.
ومنذ بداية العام الحالي خاض ريال مدريد 5 مباريات في الليغا، خسر مرتين (أمام فياريال وريال مايوركا)، وتعادل مرة مع ريال سوسيداد، وفاز مرتين على أتلتيك بلباو وفالنسيا.
ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد مع الأهلي المصري، يوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية في المغرب.