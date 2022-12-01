الادعاء يطالب بمحاكمة يوفنتوس ورئيسه السابق أندريه أنيلي
قال مصدر على صلة وثيقة بالأمر، اليوم الخميس، إن الادعاء طالب بمحاكمة أندريه أنيلي رئيس يوفنتوس السابق و11 آخرين والنادي نفسه بشأن مخالفات مزعومة في حسابات أنجح فرق كرة القدم في إيطاليا.
ويحقق الادعاء في مدينة تورينو الواقعة في شمال إيطاليا، حيث يوجد مقر نادي يوفنتوس، في حسابات النادي المالية وبياناته إلى الأسواق المالية في السنوات الثلاث الماضية.
واستقال مجلس إدارة يوفنتوس برئاسة أنيلي في وقت متأخر يوم الإثنين "من أجل صالح الشركة". ونفى يوفنتوس ارتكاب أي خطأ، وقال النادي الإيطالي العملاق، يوم الأربعاء، إنه سيتحرك دفاعا عن مصالحه.
ولم يرد يوفنتوس على تقرير رويترز، اليوم الخميس، لكنه نفى مرارا ارتكاب أي خطأ، وقال النادي، أمس الأربعاء، إنه سيدافع عن مصالحه أمام كل الجهات الرياضية والقانونية.
وبموجب القانون الإيطالي، لا يتم إخطار طلب المحاكمة للمشتبه بهم إلا بعد تحديد موعد جلسة المحكمة.
وفي نهاية جلسة الاستماع الفعلية، يجب على القاضي أن يقرر محاكمة المتهمين أو تبرئتهم.
ويزعم ممثلو الادعاء في تورينو أن يوفنتوس قلل من خسائره المالية لثلاثة مواسم وهي: 2018/2019 و2019/2020 و2020/2021.
ونظر الادعاء في القيم المنسوبة في انتقالات اللاعبين بين الأندية وما إذا كان، كما هو مذكور، قد تم خصم الرواتب خلال جائحة كوفيد-19 أم مجرد تأجيلها إلى وقت لاحق.
وتدير شركة إكسور، التابعة لعائلة أنيلي، نادي يوفنتوس ويتم تداول أسهمها أيضا في بورصة ميلانو. وقالت الشركة، اليوم الخميس، إنه ليس لديها تعليق على يوفنتوس.
وأعلن الادعاء في تورينو في أكتوبر تشرين الأول الماضي انتهاء المرحلة الأولية من التحقيق في حسابات النادي، وهي خطوة تسبق أي طلب لإرسال المشتبه بهم إلى المحاكمة.
وقال المصدر إن بين المعرضين للمحاكمة، إلى جانب أنيلي، هو بافل نيدفيد، نائب رئيس النادي السابق والذي لعب للفريق خلال الفترة 2001-2009.
وظهر اسم نيدفيد أيضا في وثيقة حصلت عليها رويترز حول الانتهاء من المرحلة الأولية للتحقيقات.
وكان أنيلي، الذي تولى رئاسة يوفنتوس منذ 2010، من بين أبرز الشخصيات التي قادت محاولة لم تكلل بالنجاح لإطلاق دوري السوبر الأوروبي المنشق مع أندية كبرى أخرى في 2021. وتدير عائلة أنيلي النادي الإيطالي منذ حوالي قرن من الزمان.
وتحت قيادة أنيلي، أحرز يوفنتوس لقب الدوري المحلي تسع مرات متتالية، لكنه أخفق في حصد اللقب الأوروبي رغم الإنفاق على صفقات الانتقال ومنها ضم كريستيانو رونالدو من ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو في 2018.