الادعاء يطالب بمحاكمة يوفنتوس ورئيسه السابق أندريه أنيلي

قال مصدر على صلة وثيقة بالأمر، اليوم الخميس، إن الادعاء طالب بمحاكمة أندريه أنيلي رئيس يوفنتوس السابق و11 آخرين والنادي نفسه بشأن مخالفات مزعومة في حسابات أنجح فرق كرة القدم في إيطاليا.

ويحقق الادعاء في مدينة تورينو الواقعة في شمال إيطاليا، حيث يوجد مقر نادي يوفنتوس، في حسابات النادي المالية وبياناته إلى الأسواق المالية في السنوات الثلاث الماضية.