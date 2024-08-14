حرص لؤي مشعبي، رئيس نادي الاتحاد السعودي على حسم الجدل الذي أثير الأيام الماضية بشأن ممولي صفقات "العميد" في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان نادي الاتحاد السعودي هو الأكثر نشاطا في الميركاتو بضمه الفرنسي موسى ديابي، وحسام عوار، والحارس الصربي بريدراغ رايكوفيتش.

وقال الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، عبر برنامجه على قناة "SSC"، إن "جميع صفقات الاتحاد الحالية من مداخيل النادي وليست من لجنة الاستقطابات، ورواتب الثلاثي بجانب المدرب لوران بلان كاملًا أقل من راتب أحد لاعبي الاتحاد، وليس كريم بنزيما".

رد مشعبي

ولكن لؤي مشعبي خرج عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، ليرد قائلا: "للتوضيح.. لم تكن صفقات الاتحاد لترى النور هذا الصيف دون دعم برنامج الاستقطاب، صحيح لأمور إجرائية لم تصل المبالغ بعد، ولكن الضمانات موجودة والوتيرة متسارعة وسيتم حسمها خلال أيام، ولم نجد من اللجنة إلا مهنية وشفافية عاليتين ودعماً كبيراً في كل الملفات وسيتم إيضاحها لاحقاً".

وأضاف: "قامت الشركة بإجراءات من شأنها التمكن من الحركة هذا الصيف، حتى وصول الدعم، على سبيل المثال قيمة انتقال موسى ديابي تم الاتفاق مع النادي الإنجليزي على دفعها عبر 5 دفعات تمتد لـ5 سنوات، ومن ثم الالتزام المالي على الشركة هذه الصيفية بسيط وبالإمكان تغطيته".

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وتابع: "جمهورنا السعودي كافة والاتحادي خاصة، نعيش حلماً كروياً كبيراً لم نكن لنتخيله قبل سنتين، بالأمس وفي أبها الحبيبة افتتحت أول مباريات الموسم بفريقين قادرين على اللعب في أكبر الدوريات الأوروبية، دوريكم في أيدٍ أمينة وخلفه رجال وسيدات يعملون ليل نهار لتحقيق رؤية قائد ملهم طموح، شكراً من القلب لكل من يتحمل هذا العبء الكبير رغم ثقل المسؤولية".

وبدأ فريق الاتحاد المرحلة الأخيرة من الاستعداد لمنافسات الموسم المقبل، وذلك من خلال انطلاق التدريبات في مقر النادي بعد أن منح الجهازان الفني والإداري اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام بعد انتهاء المعسكر الخارجي الذي استمر فترة طويلة إلى قرابة شهر كامل، خاض خلالها عدداً من المباريات الودية، والتي كانت مع أعرق الأندية الإسبانية والإيطالية، بالإضافة إلى البرتغالية.

ونجح الفريق في ختام المعسكر في تحقيق فوز مطمئن على إنتر ميلان الإيطالي في اللقاء الذي انتهى لصالح الاتحاد بهدفين دون مقابل سجلهما المحترف الفرنسي موسى ديابي.

وسيخوض الفريق الاتحادي آخر مبارياته الودية، مساء الخميس، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة أمام فريق القادسية، وسيضع المدرب لوران بلان خلال هذه المباراة الودية التشكيلة الأساسية النهائية التي سوف يدخل بها الفريق في منافسات الموسم المقبل، والتي ستكون أولى المباريات أمام فريق الخلود يوم الـ24 من شهر أغسطس الحالي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.