موعد مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية
بدأ فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم، فصلًا جديدًا نحو تحقيق إنجاز آخر في بطولة كأس العالم للأندية 2022، حيث صعد إلى الدور الثاني، بالفوز على أوكلاند سيتي.
وضرب الأهلي موعدًا مع سياتل ساوندرز الأمريكي، بعد فوزه 3-0 على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الأربعاء، في الدور الأول من المسابقة.
افتتح حسين الشحات التسجيل للأهلي عند الدقيقة الثانية، من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، وفي الشوط الثاني، أضاف محمد شريف الهدف الثاني للأهلي عند الدقيقة 56، فيما تكفل البديل الجنوب أفريقي بيرسي تاو، بإحراز الهدف الثالث للأهلي عند الدقيقة 86.
وأنهى أوكلاند المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه آدم ميتشيل عند الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.
موعد مباراة الأهلي وسياتل
وسيلعب الأهلي في الدور الثاني أمام سياتل ساوندرز الأمريكي، بطل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)، يوم السبت المقبل.
وسيتأهل الفائز من مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز الأمريكي، لمواجهة ريال مدريد بطل أوروبا.
وحظي الأهلي بدعم كبير من المشجعين في طنجة في المباراة الافتتاحية لكأس العالم، بينما ستقام قمة عربية، يوم السبت، بين الوداد المغربي بطل أفريقيا والهلال السعودي ممثل آسيا.
ولم يكن الأهلي سيشارك في البطولة بعدما خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد، بطل الدوري المغربي، لكن إقامة البطولة في المغرب منحته الفرصة للظهور في المسابقة في ظل عدم إمكانية مشاركة فريقين من بلد واحد، إذ يتأهل في المعتاد بطل البلد صاحب الأرض.
ويشارك ريال مدريد وفلامنغو بطل أمريكا الجنوبية مباشرة من الدور قبل النهائي، ويقام النهائي 11 فبراير/ شباط.