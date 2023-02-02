موعد مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية

بدأ فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم، فصلًا جديدًا نحو تحقيق إنجاز آخر في بطولة كأس العالم للأندية 2022، حيث صعد إلى الدور الثاني، بالفوز على أوكلاند سيتي.

وضرب الأهلي موعدًا مع سياتل ساوندرز الأمريكي، بعد فوزه 3-0 على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الأربعاء، في الدور الأول من المسابقة.