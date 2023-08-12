مانشستر سيتي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بإسقاط بيرنلي (فيديو)

استهل فريق مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على بيرنلي، بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، على ملعب "تيرف مور"، في الأسبوع الأول للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف أول أحرز في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة عن طريق النرويجي إرلينغ هالاند.

الهدف جاء بعد تمريرة عرضية من كيفين دي بروين، حيث وصلت الكرة إلى رودري الذي سددها برأسه ناحية هالاند، ليهز الشباك مبكرًا.