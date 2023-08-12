مانشستر سيتي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بإسقاط بيرنلي (فيديو)
استهل فريق مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على بيرنلي، بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، على ملعب "تيرف مور"، في الأسبوع الأول للدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقدم مانشستر سيتي بهدف أول أحرز في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة عن طريق النرويجي إرلينغ هالاند.
الهدف جاء بعد تمريرة عرضية من كيفين دي بروين، حيث وصلت الكرة إلى رودري الذي سددها برأسه ناحية هالاند، ليهز الشباك مبكرًا.
ثم تمكن هالاند من تسجيل الهدف الثاني للسيتي، في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.
هدف هالاند جاء بعد تسديدة أكثر من رائعة، عقب تمريرة من فيل فودين، وصلت إلى جوليان ألفاريز، الذي مررها إلى إرلينغ، الذي استغلها وسددها بقوة شديدة في شباك أصحاب الأرض.
وبحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أصبح هالاند ثاني لاعب يسجل هدفين بالمباراة الأولى من موسم بالبريميرليغ في موسمين متتاليين، بعد تسجيله في الموسم الماضي أمام وست هام.
وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 75 عن طريق رودريغو هيرنانديز من تصويبة قوية من داخل منطقة جزاء بيرنلي.
وشهدت المباراة إصابة نجم مانشستر سيتي، كيفين دي بروين، حيث لم يتمكن من استكمال اللقاء واضطر إلى الخروج في الدقيقة 24.
واستكمل بيرنلي اللقاء بـ10 لاعبين، منذ الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، بعدما طُرد اللاعب أنس الزروري.
وجاء طرد الزروري بعد تدخله القوي ضد كايل والكر، حيث أشهر الحكم البطاقة الصفراء، ولكن تقنية الفيديو أقرت بضرورة طرده.
بهذه النتيجة، وضع السيتي أول 3 نقاط في رصيده بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وخرج بيرنلي دون رد رصيد، في انتظار باقي مباريات الجولة، غدا السبت.