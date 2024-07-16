موعد مباراة الزمالك القادمة في كأس مصر

بدأ نادي الزمالك الاستعداد لمباراته القادمة أمام بروكسي في كأس مصر، بعد تعادله سلبيًا أمام بلدية المحلة، أمس الاثنين في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وفرض بلدية المحلة التعادل السلبي على الزمالك في مباراة مؤجلة أمس الاثنين وبات في حاجة إلى معجزة للبقاء بين الكبار.

ورفع الزمالك رصيده إلى 42 نقطة من 26 مباراة في المركز السادس بينما رفع البلدية رصيده إلى 24 نقطة من 30 مباراة في المركز 16 ضمن الثلاثي المهدد بالهبوط.

وفورًا بدأ الجهاز الفني للزمالك بقيادة جوزيه غوميز، الاستعداد لخوض مباريات كأس مصر، التي ستكون المحطة التالية للزمالك.

وسيلعب الزمالك مباراته القادمة أمام بروكسي، وذلك ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وبروكسي في كأس مصر

سيلعب الزمالك مباراته القادمة أمام بروكسي يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وسيلعب الفائز من مباراة الزمالك وبروكسي أمام طلائع الجيش في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.