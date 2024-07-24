انتقمت الجماهير الفرنسية، من الأرجنتينيين، بعد هتافات عنصرية صدرت من لاعبي منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، خلال احتفالهم بالتتويج بلقب "كوبا أمريكا 2024".

وانتشرت مقاطع فيديو للاعبي منتخب الأرجنتين احتفالا ببطولة كوبا أمريكا 2024 عقب الفوز على كولومبيا بهدف دون رد.

وردّد بعض اللاعبين، بينهم إنزو فرنانديز، لاعب تشيلسي ومنتخب التانغو، هتافاً يعود تاريخه إلى كأس العالم 2022، أطلقه مشجعون أرجنتينيون بعد النهائي الذي حسمه منتخب بلادهم أمام فرنسا بركلات الترجيح، وهو هتاف استهدف كيليان مبابي.

وتعرض منتخب الأرجنتين للرغبي لهتافات شرسة وعدائية، من الجمهور الفرنسي في مستهل مشواره بأولمبياد باريس 2024.

المنتخب الأرجنتيني فاز على نظيره الكيني في المجموعة الثانية بمنافسات سباعيات الرغبي بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بنتيجة 31 / 12.

وخلال المباراة تعرضت الأرجنتين لصيحات الاستهجان من قبل المتفرجين؛ بسبب جدل أثير بعد فيديو إنزو فرنانديز الذي وصفه الاتحاد الفرنسي للعبة بأنه "عنصري وتمييزي".

وقالت شبكة "RMC"، إن هذه الهجمات الفرنسية جاءت ردًا على الهتافات العنصرية التي يواجهها الفرنسيون منذ كأس العالم 2022.

وجاءت تلك الهجمات في اليوم نفسه الذي قامت خلاله الجماهير الفرنسية بإطلاق صافرات الاستهجان، في أثناء عزف النشيد الوطني لمنتخب راقصي التانجو لكرة القدم خلال مواجهة المغرب التي انتهت بخسارة الأرجنتين 1-2.

يذكر أن الفيديو، الذي نشره الدولي الأرجنتيني إنزو فرنانديز تضمن أغنية رددها بعض لاعبي منتخب الأرجنتين عن لاعبي فرنسا.

ووصف ويسلي فوفانا، مدافع تشيلسي، مقطع الفيديو الذي نشره زميله في الفريق على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه ينطوي على "عنصرية بلا حدود".

وقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إن الفيديو تضمن هتافات مزعومة "عنصرية وتمييزية" وإنه سيقدم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".