بدء المحادثات بين برشلونة وهانز فليك

كشف فلوريان بلاتنبيرغ، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" عن بدء المحادثات الفعلية بين نادي برشلونة والألماني هانز فليك؛ لاستطلاع رأيه في تدريب الفريق خلفا لتشافي هيرنانديز.

وأعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الكتالوني، رحيله عقب نهاية الموسم الجاري.

صحيفة "بيلد" الألمانية ذكرت سابقا أن فليك يعجبه بأن يصبح مدرب برشلونة المقبل، ولذلك يتعلم اللغة الإسبانية حاليا للتأقلم على الحياة في إسبانيا.

وقال بلاتنبيرغ، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم السبت، إن "فليك يُعد حاليًا واحدًا من أفضل المرشحين لنادي برشلونة، وقد جرت بالفعل محادثات ملموسة لأول مرة بين الطرفين".

وأضاف: "لابورتا دائما يرى فليك مدربا لبرشلونة ولم يغِب عن باله أبدًا، كان فليك مرشحًا بالفعل لقيادة البارسا قبل أن يصبح مدربًا للمنتخب الألماني".