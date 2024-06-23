حقيقة تعهد رابطة الأندية المصرية للزمالك بإقالة عامر حسين
كشفت تقارير صحفية عن نتائج الجلسة التي جمعت مسؤولي نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مع رابطة الأندية المصرية، مساء السبت، لمحاولة التوصل لحل بشأن رفض النادي الأبيض خوض مباريات الدوري لحين الانتهاء من لعب جميع المؤجلات وفقا لترتيب الجدول المعلن سابقا.
وانتشرت بعض التقارير التي أفادت بأن رابطة الأندية عرضت على الزمالك إقالة عامر حسين من الإشراف على لجنة المسابقات للتنازل عن مطالبه الأخيرة.
ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع الأهلي، يوم الثلاثاء، في إطار قمة مواجهات الأسبوع الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري.
وكان الزمالك أعلن عن عدم خوض أي مباراة في الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز، هذا الموسم، إلا بعد خوض المباريات المؤجلة للأندية المتنافسة كافة.
وقال الإعلامي الرياضي هاني حتحوت: "كان هناك اجتماع لرابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب ومسؤولي الزمالك، لحل أزمة خوض مباراة القمة ضد الأهلي".
وأضاف: "رابطة الأندية حاولت شرح كل التفاصيل لأزمة الجدول الحالي، ولم يعرض عليهم إقالة عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات، كما تردد، ولكن رئيس الرابطة أكد لهم أن الموسم المقبل سيكون شكل المسابقات مختلفا".
وتابع: "الزمالك أبدى تمسكه وعدم تنازله عن موقفه بضرورة وجود عدالة في توزيع المباريات، وخوض مباريات الدور الأول كاملة، قبل انطلاق مباريات الدور الثاني، وعدم لعب مواجهة القمة المقبلة".
ومن المقرر أن يكون هناك اجتماع طارئ لنادي الزمالك، لمناقشة الأمور كلها خلال الفترة الماضية.
العقوبات المحتملة على الزمالك
من جانبه، أوضح ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة المصرية، العقوبة التي ستفرض ضد الزمالك حال إصراره على عدم خوض المباراة المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وقال سويلم خلال تصريحات تلفزيونية: "رأيي الشخصي، أن الرابطة أخذت قرارها وأعلنت جدول المسابقة، وحتى هذه اللحظة هناك إصرار على تطبيق اللائحة ومن خلالها المباراة يوم الثلاثاء".
وأضاف: "أما اعتراض الزمالك فهذا شأنهم، إذا حضروا للقاء سيلعبون، وإذا لم يذهبوا سيتم خصم 3 نقاط واعتباره مهزوما، وسيتم حذف 3 نقاط أخرى في نهاية الموسم".
وتابع: "اللائحة كل موسم يتم تعديلها، أنا لن أذاكرها، من وضع اللائحة هو عامر حسين، ولا أحد يتدخل في عمله، وأتمنى من مسؤولي الزمالك المحترمين عدم افتعال أزمة والجدول موضوع بكل عدالة وشفافية، الرابطة مُصرة على تطبيق جدول المسابقة".
واختتم: "توجد 7 مؤجلات للزمالك و7 للأهلي، بالإضافة إلى مباراتين مؤجلتين للأحمر بسبب كأس العالم للأندية، ولا أجد أي أزمة في ذلك".
ويمتلك الأهلي 42 نقطة في وصافة الدوري المصري، بعد خوض 18 مباراة، مقابل 34 نقطة للزمالك صاحب المرتبة 11 بعد خوض 20 مواجهة.