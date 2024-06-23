حقيقة تعهد رابطة الأندية المصرية للزمالك بإقالة عامر حسين

كشفت تقارير صحفية عن نتائج الجلسة التي جمعت مسؤولي نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مع رابطة الأندية المصرية، مساء السبت، لمحاولة التوصل لحل بشأن رفض النادي الأبيض خوض مباريات الدوري لحين الانتهاء من لعب جميع المؤجلات وفقا لترتيب الجدول المعلن سابقا.

وانتشرت بعض التقارير التي أفادت بأن رابطة الأندية عرضت على الزمالك إقالة عامر حسين من الإشراف على لجنة المسابقات للتنازل عن مطالبه الأخيرة.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع الأهلي، يوم الثلاثاء، في إطار قمة مواجهات الأسبوع الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وكان الزمالك أعلن عن عدم خوض أي مباراة في الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز، هذا الموسم، إلا بعد خوض المباريات المؤجلة للأندية المتنافسة كافة.

وقال الإعلامي الرياضي هاني حتحوت: "كان هناك اجتماع لرابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب ومسؤولي الزمالك، لحل أزمة خوض مباراة القمة ضد الأهلي".