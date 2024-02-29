قميص فينيسيوس جونيور يتسبب في اعتقال مشجع إسباني

أعلنت الشرطة الإسبانية، الخميس، اعتقال أحد مشجعي فريق أتلتيكو مدريد، في أعقاب التحقيق الذي تجريه في الإهانات العنصرية التي وجهت في سبتمبر الماضي، ضد طفلة كانت ترتدي قميص مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

وقالت مصادر من الشرطة، إنه جرى القبض على المشجع الذي هدد الفتاة الصغيرة بالقتل، بينما كانت في أحضان خالتها مرتدية قميص المهاجم البرازيلي لريال مدريد فينيسيوس جونيور.

ويواجه المشجع اتهامات بـ "الاعتداء" على الطفلة الصغيرة، وذلك بالتلفظ بشتائم عنصرية، فضلا عن تهديدات بالقتل؛ لأنها كانت ترتدي "قميصا يحمل اسم اللاعب البرازيلي، وفق ما نقلته الشرطة في بيان صحفي.

وأضاف البيان، أن الرجل المتورط في جريمة كراهية وإهانات عنصرية، ضرب مرتين ذراع المرأة التي كانت تمسك بالطفلة، قبل أن يتدخل عدد من المشجعين ويمنعونه من مواصلة اعتدائه.

وتعود وقائع الحادثة إلى 24 سبتمبر 2023، قبل ديربي مدريد بين أتلتيكو والريال، عندما كانت الفتاة، البالغة من العمر ثماني سنوات، مع قريبتها بالقرب من ملعب أتلتيكو ميتروبوليتانو معقل الفريق الثاني للعاصمة الإسبانية، قبل صعودهما على المدرجات.

يشار إلى أن المرأة التي كانت تصطحب الطفلة، قالت في مقابلة مع محطة إذاعية محلية، إنها تعرضت للهجوم مع ابنة أختها من قبل أنصار مجموعة أتلتيكو مدريد؛ حيث تم تهديد الفتاة الصغيرة من قبل أحد المشجعين بالقتل؛ لأنها كانت ترتدي قميص فينيسيوس جونيور.

وكان ريال مدريد، كرّم الطفلة الصغيرة بعد تلك الحادثة، بدعوتها إلى ملعبه سانتياغو بيرنابيو لمنحها القميص بحضور لاعبين مثل رودريغو، وميليتاو، وفينيسيوس جونيور، ورئيس النادي فلورنتينو بيريز.