آخر تطورات مفاوضات ريال مدريد لضم ألفونسو ديفيز
كشفت صحيفة "ريليفو" عن آخر التطورات التي تقوم بها إدارة ريال مدريد من أجل ضم الكندي ألفونسو ديفيز، نجم بايرن ميونخ، موضحة أن النادي لن يستسلم بشأن ضم اللاعب.
ويمتلك اللاعب الكندي عقدًا مع نادي بايرن ميونخ الألماني، ينتهي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2025.
وقالت الصحيفة في تقريرها، اليوم السبت: "هناك حقيقة واضحة، وهي الاتفاق الشفهي الذي توصل إليه مع ريال مدريد قبل بضعة أشهر، يريد ألفونسو ديفيز اللعب في الفريق الملكي، ولا يزال اللاعب الكندي هو خطة النادي لدعم مركز الظهير الأيسر، لم يتغير شيء بينهما".
وأضاف التقرير: "كانت هناك تحركات، خاصة داخل بايرن ميونخ، وفكرة النادي البافاري واضحة للغاية، تجديد عقد ألفونسو ديفيز هذا الصيف أو التفاوض على بيعه، لم يكن هناك احتمال أن يغادر مجانًا في الموسم المقبل، حيث عرض الألمان عليه 13 مليون يورو راتبا سنويا، بينما طلب اللاعب مبلغًا يتراوح حول 20 مليون يورو، وبالتالي، لم يتوصلا إلى اتفاق".
وتابعت الصحيفة: "في ريال مدريد لا يوجد تسرع، فهم يعلمون أن الوقت في صالحهم، لتخفيض تكلفة التعاقد مع ديفيز، ولإعطاء أنفسهم هامشًا لحل وضع فيرلاند ميندي، الذي ينتهي عقده في عام 2025، إذ يهدف النادي الملكي إلى دفع مبلغ يقارب 35 مليون يورو مقابل ديفيز، بينما يريد بايرن ميونخ مبلغًا أكبر".
وأوضح التقرير: "في الوقت نفسه، يستغل اللاعب هذا التوقف للتركيز على كوبا أمريكا التي يشارك فيها مع كندا، والتي خسر فيها 2-0 أمام الأرجنتين، حاملة لقب كأس العالم وكوبا أمريكا في مباراته الافتتاحية. مع مرور كل يوم، تستمر خطة مدريد في مسارها، بينما يحاول بايرن نسف العملية".
ويتواجد منتخب كندا في المجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا، التي تضم: الأرجنتين، وبيرو، وتشيلي.
وانضم ديفيز إلى بايرن قادما من فانكوفر الكندي في يناير عام 2019.
وخاض ديفيز مع بايرن 195 مباراة، سجل خلالها 11 هدفا وصنع 31.