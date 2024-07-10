أعلن نادي وفاق سطيف الجزائري، اليوم الأربعاء، تعيين لاعبه ومدربه السابق، رضا بن دريس، مدربا جديدا للفريق الأول خلفا للتونسي عمار السويح، الذي غادر منصبه بعد الانفصال عن النادي بالتراضي.

ونشر وفاق سطيف عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك" صورا لإمضاء العقد وتقديم مدربه الجديد الذي سيشرف على الجهاز الفني للموسمين المقبلين.

ويمتد عقد بن دريس (47 عاما) حتى يونيو 2026 مع خيار التمديد لموسم واحد.



وأشرف بن دريس خلال الموسم الماضي على تدريب نادي ترجي مستغانم وقاده للصعود إلى دوري المحترفين الجزائري.

وقال المدرب الجديد، في تصريحات نشرها نادي وفاق سطيف على حسابه في منصات التواصل إنه سيعمل على إعادة الوفاق لتحقيق نقلة كبيرة في نتائجه، كما سيراهن على التتويج بلقب خلال الموسم المقبل، مضيفا أنه يتطلع لأن يكون في مستوى انتظارات المشجعين وثقة مسؤولي النادي.

وتحت قيادة مدربه التونسي عمار السويح، أنهى الوفاق سباق الدوري الجزائري للمحترفين في المركز الخامس، ليغيب عن المشاركة في إحدى المسابقات القارية للموسم المقبل.