رسميا.. النصر السعودي يعلن ضم أليكس تيليس

ووصلت بعثة فريق النصر، يوم السبت، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك للمشاركة في البطولة الودية الدولية الرباعية، خلال الفترة بين 25 يوليو و1 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يواجه فريق النصر نظيره باريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء المقبل، فيما سيلعب مع فريق إنتر ميلان الإيطالي، يوم الخميس.