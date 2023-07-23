رسميا.. النصر السعودي يعلن ضم أليكس تيليس
أعلن نادي النصر السعودي رسميا تعاقده مع البرازيلي أليكس تيليس، حتى 2025، قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي.
ونشر النادي السعودي بيانا رسميا يعلن فيه انضمام اللاعب لمعسكر الفريق المقام باليابان.
ووصلت بعثة فريق النصر، يوم السبت، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك للمشاركة في البطولة الودية الدولية الرباعية، خلال الفترة بين 25 يوليو و1 أغسطس المقبل.
ومن المقرر أن يواجه فريق النصر نظيره باريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء المقبل، فيما سيلعب مع فريق إنتر ميلان الإيطالي، يوم الخميس.
وسيحصل مانشستر يونايتد على 4 ملايين إسترليني إلى جانب المتغيرات، بينما سيتقاضى تيليس أجرا سنويا قيمته 7 ملايين دولار بالإضافة للمتغيرات أيضا، وفقا لما ذكرته عدة تقارير صحفية مؤخرا.
ولعب أليكس تيليس لصالح إشبيلية في الموسم الماضي، على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد.
ويبلغ البرازيلي من العمر 30 عاما، وسبق له اللعب مع بورتو وإنتر ميلان وغالطة سراي وغريميو.