كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة لا يزال يستهدف ضم نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بيلباو، في الميركاتو الصيفي الحالي، خاصة بعد التعاقد مع داني أولمو قادمًا من لايبزيغ الألماني.

وترى إدارة برشلونة أن نيكو ويليامز لم يرفض حتى الآن، الانضمام إلى النادي لذلك ستخوض جولة أخيرة في التفاوض معه هذا الصيف.

ويسعى خوان لابورتا، رئيس برشلونة، إلى ضم ويليامز مع داني أولمو لتكوين فرقة هجومية نارية للبلوغرانا الموسم المقبل، في ظل وجود لامين يامال وبيدري وغافي من أجل العودة للمنافسة على الألقاب من جديد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم السبت، فإن "لدى برشلونة سيطرة كبيرة على عملية ويليامز من الناحية الاقتصادية، سواء على المستوى الداخلي أم من حيث قواعد اللعب المالي النظيف مع الدوري الإسباني، وهم هادئون بينما يعملون بالتوازي على توليد الإيرادات المتوقعة لهذا الصيف، سواء من خلال الرعايات أم بيع اللاعبين والقدرة على العمل بشكل طبيعي في السوق بفضل قاعدة 1: 1 (لكل يورو يخرج، يمكن أن يدخل يورو آخر)".

وأضاف التقرير: "في برشلونة، يحددون موعدًا نهائيًا لإغلاق الملف، وهو قبل 24 أغسطس، وإذا وصل رد سلبي من نيكو ويليامز قبل ذلك، فمن الواضح أنه سيتم تنشيط البدائل لأخرى في تلك اللحظة".

وكانت شبكة "سكاي سبورت" الألمانية، ذكرت سابقًا أن الفرنسي كينغسلي كومان، جناح بايرن ميونخ، بات مطروحًا على طاولة برشلونة.

وأوضحت أن هانزي فليك، مدرب برشلونة، معجب بأسلوب لعب كومان، إذ دربه من قبل في بايرن ميونخ.

وارتبط كومان بمغادرة النادي البافاري، خاصة بعد قدوم المدرب الجديد فينسنت كومباني.

ويرتبط الجناح الفرنسي، البالغ من العمر 28 عامًا، بعقد مع بايرن ميونخ حتى صيف 2027.