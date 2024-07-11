أسطورة الاتحاد السعودي يلمح لتعاقد النادي مع لاعب "خطير" (فيديو)

زف محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد السعودي، خبرًا سعيدًا لجمهور ناديه بقرب التعاقد مع "لاعب خطير" في وسط الملعب، كما وصفه، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وظهر محمد نور، اليوم الخميس، في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قال خلاله، هناك "سنتر خطير (لاعب خط وسط) ومن الآخر قادم للاتحاد".

ورفض نور الإفصاح عن اسم اللاعب، مؤكدًا أن معلوماته صحيحة.

وارتبط نادي الاتحاد السعودي الفترة الماضية بضم أكثر من لاعب كان أبرزهم أديمولا لوكمان، نجم أتالانتا الإيطالي، الذي تألق مع فريقه الموسم الماضي.

كما أبدت إدارة نادي الاتحاد اهتمامها بالتعاقد مع الفرنسي موسى ديابي، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ومن المنتظر أن يسافر الاتحاد إلى إسبانيا، يوم الجمعة المقبل، لخوض أولى محطات الإعداد لموسمه الجديد، في مدينة أليكانتي الإسبانية، خلال الفترة من الـ12 وحتى الـ26 من شهر يوليو الجاري، على أن يكون الجزء الثاني في المملكة خلال الفترة من الـ27 من الشهر ذاته، وحتى الثالث من شهر أغسطس المقبل.

ويسعى نادي الاتحاد، لتجاوز أزماته الإدارية الفترة الحالية بعد استقالة رئيسه لؤي ناظر، والعمل على التعاقد مع صفقات جديدة خلال الفترة الحالية، من أجل تدعيم الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ويطمح الاتحاد خلال الموسم المقبل للمنافسة بكل قوة على لقب الدوري السعودي، والذي توج به الهلال خلال النسخة الأخيرة.

وأخفق الاتحاد في الموسم الماضي في حجز أحد مقاعد المنافسة في بطولتي السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا بعد احتلاله المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي.