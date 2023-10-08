فرستابن لا يتعجل تسلم جائزة فورمولا 1 رغم حسم اللقب
قال الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول إنه لا يمانع في الانتظار حتى ديسمبر/ كانون الأول المقبل لتسلم جائزة السائقين ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعدما حسم اللقب للمرة الثالثة في سباق السرعة بجائزة قطر الكبرى أمس السبت.
وبخلاف رياضات أخرى، يتسلم الفائز ببطولة فورمولا 1 جائزة البطولة في حفل جوائز رسمي سيقام هذا العام في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول المقبل في باكو عاصمة أذربيجان.
ويختتم الموسم بجائزة أبوظبي الكبرى في الـ26 من نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقال فرستابن للصحفيين ردًّا على سؤال حول هذا الانتظار الطويل: "لا بأس بذلك، إنها متشابهة. لدي كأسان في البيت لذا فلا يوجد فرق بينها".
وأضاف السائق البالغ عمره 26 عامًا والذي فاز ببطولة 48 سباقًا حتى الآن "مجرد اسم آخر يضاف إليها (الكأس). لكن لا بأس. يمكنني الانتظار قليلًا".
ولم يحصل فرستابن أمس السبت سوى على درع المركز الثاني بعدما حل وصيفًا للأسترالي المبتدئ أوسكار بياستري سائق مكلارين في سباق السرعة الذي امتد 19 لفة والذي حسم اللقب لصالحه بعد انسحاب زميله في الفريق وأقرب ملاحقيه المكسيكي سيرجيو بيريز.