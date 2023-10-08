فرستابن لا يتعجل تسلم جائزة فورمولا 1 رغم حسم اللقب

قال الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول إنه لا يمانع في الانتظار حتى ديسمبر/ كانون الأول المقبل لتسلم جائزة السائقين ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعدما حسم اللقب للمرة الثالثة في سباق السرعة بجائزة قطر الكبرى أمس السبت.

وبخلاف رياضات أخرى، يتسلم الفائز ببطولة فورمولا 1 جائزة البطولة في حفل جوائز رسمي سيقام هذا العام في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول المقبل في باكو عاصمة أذربيجان.

ويختتم الموسم بجائزة أبوظبي الكبرى في الـ26 من نوفمبر/ تشرين الثاني.