بعدما تخطى رونالدو المليار.. كم تبلغ ثروة ليونيل ميسي؟

كتب – نور الدين ميفراني

يتجاوز التنافس بين الثنائي الأشهر في عالم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، رقعة الملاعب ليصل للإيرادات المالية والنجاح في عالم المال.

وتجاوزت ثروة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المليار دولار منذ سنوات وزادت منذ انضمامه للنصر السعودي، والتي تأتي من رواتبه الخيالية كلاعب والإعلانات وتواجده المؤثر على منصات التواصل الاجتماعي وعلامته الخاصة وسلسلة الفنادق التي يمتلكها حول العالم.

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ولا يعتبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رجل أعمال مثل منافسه اللدود، لكنه يعتبر مؤثرا بشكل كبير وصورته كعلامة تجارية تتجاوز كل التوقعات.

وبالإضافة لإيراداته كلاعب كرة القدم من راتبه مع إنتر ميامي الأمريكي وحقوق الصورة والإعلانات ودخله من مواقع التواصل الاجتماعي، اختار ميسي الاستثمار في العقارات في ميامي والأرجنتين وفي سلسلة فنادق MIM.

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ويجني ليونيل ميسي ملايين الدولارات من عقود الإعلانات مع شركات عالمية عملاقة مثل أديداس وأبل وبيبسي وهواوي، لكن ثروته تظل أقل كثيرا من غريمه التقليدي.

ووفقا لوسائل إعلام متخصصة تقدر ثروة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بأكثر من 650 مليون دولار أمريكي، وقد تزيد بعد استثماراته الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وتجديد عقده المرتقب مع إنتر ميامي.

وبحسب ما ذكره "راديو كتالونيا" مؤخرا، فإن ميسي سيجدد عقده مع ميامي لمدة 3 سنوات، لينتهي في ديسمبر 2028.

بذلك يخطط الأرجنتيني للبقاء في ناديه حتى يبلغ سن 41 عاما، فهو من مواليد 24 يونيو 1987.

وتابعت أن خطة ميسي تتمثل في متابعة اللعب في إنتر ميامي كي يتمكّن، إضافة إلى إحراز ألقاب مع النادي، من الوصول في أفضل مستوياته لكأس العالم 2026، والتي ستكون السادسة في مسيرته، في ما اعتبرته التقارير سابقة بتاريخ كرة القدم، إذ إن 8 لاعبين شاركوا في 5 نسخ، بينهم كريستيانو رونالدو.