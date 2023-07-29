تقرير: ديمبلي يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" عن الموقف النهائي للفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، من إمكانية الرحيل في الميركاتو الحالي عن البلوغرانا، والانضمام لباريس سان جيرمان.

وربطت تقارير أخيرة ديمبلي بإمكانية الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان هذا الصيف، من خلال دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع برشلونة.

ويرتبط ديمبلي بعقد مع برشلونة حتى صيف 2024، ويمتلك شرطا جزائيا بقيمة 50 مليون يورو، يحق تفعيله حتى 31 يوليو الجاري، قبل أن يتضاعف إلى 100 مليون مطلع أغسطس المقبل.