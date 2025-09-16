كريستيانو رونالدو أم ميسي.. من صاحب التقييم الأعلى في EA SPORTS FC؟

كتب: نور الدين ميفراني

كشف موقع "MSN" عن تقييمات لعبة EA Sports FC 26 الجديدة؛ ما أثار تساؤلاً بين المشجعين حول ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو: من يحمل التقييم الأعلى في اللعبة؟

للإعلان عن تقييمات أفضل اللاعبين، استخدمت EA Sports أداء الدوري كمعيار. سُلط الضوء على ميسي لأدائه في الدوري الأمريكي لكرة القدم، بينما ظهر كريستيانو رونالدو كأحد أفضل اللاعبين تقييمًا في الدوري السعودي للمحترفين.

من الأعلى تقييمًا؟

ومما أثار دهشة الكثيرين، تفوق ميسي على رونالدو بتقييم إجمالي بلغ 86، بينما يبلغ تقييم النجم البرتغالي 85.

لسنوات، تبادل اللاعبان مراكزهما بناءً على مستواهما ولياقتهما البدنية وأدائهما في الدوري، ومع ذلك، حافظ كلاهما باستمرار على أعلى من 85؛ ما يضمن استمرارهما في اللعب وتنافسيتهما بين اللاعبين.

من المثير للاهتمام أن الكوري الجنوبي هيونغ مين سون يملك تقييمًا بـ85 بعد ميسي في تصنيفات الدوري الأمريكي لكرة القدم، يليه رودريغو دي بول بتقييم 84، ويظهر لويس سواريز في أسفل القائمة بتقييم 79.

وفي الدوري السعودي للمحترفين، يُعادل الفرنسي كريم بنزيما قائد الاتحاد السعودي النجم البرتغالي كريستيانو لرونالدو بتقييم 85، بينما يظهر الفرنسي نغولو كانتي أيضًا بتقييم 85.