الهلال ضد النصر والأهلي مع الاتحاد.. موعد أسبوع الديربيات

كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأحد، عن جدول مباريات دوري روشن، للموسم الجديد 2024/2025.

ويفتتح الهلال حامل اللقب مشوار الدفاع عن لقبه أمام الأخدود، بينما يستضيف النصر فريق الرائد.

وقالت الرابطة في بيان رسمي، إن الدوري السعودي للموسم الجديد، سينطلق يوم 22 أغسطس آب المقبل.

وأضافت: "سيكون جدول مباريات الدور الثاني هو انعكاس تام لجولات الدور الأول".

وتم استحداث "أسبوع الديربيات" الخاص بإقامة مباريات القمة بين المنافسين المحليين في الموسم الجديد الذي سينطلق الشهر المقبل.

وأضافت الرابطة أن إقامة أسبوع خاص بمباريات القمة يأتي "لإضافة المزيد من الإثارة" على أن تحدد الجولة التاسعة من الدور الأول والجولة 26 للدور الثاني لخوض هذه اللقاءات.

ولن يلعب أي فريق أكثر من مباراتين متتاليتين على ملعبه أو خارجه في الموسم المقبل.

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موعد أسبوع الديربيات

سيلعب الهلال والنصر في قمة الرياض والاتحاد والأهلي في قمة جدة، بالإضافة إلى ديربي ثالث وهو الاتفاق مع القادسية العائد للدرجة الأولى، في قمة منطقة الشرقية.

وسيتم لعب تلك الديربيات، خلال الجولتين التاسعة و26.

ولم تعلن الرابطة عن المواعيد حتى الآن، ولكنها كشفت عن جدول زمني لإعلان تواريخ جوالات الدوري السعودي.

وفيما يلي جدول إعلان المواعيد:

18 يوليو: اعتماد مواعيد وأماكن إقامة مباريات الجولة الأولى والجولة الثانية.

18 أغسطس: الإعلان عن أيام ومواعيد الجولات الست التالية (من الجولة 3 حتى الجولة 8) بعد التعرف على جدول مباريات الأندية المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا (2).

30 سبتمبر: الإعلان عن مواعيد 5 جولات (من الجولة 9 حتى الجولة 13) بعد تحديد هوية الأندية المتأهلة لدور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

31 أكتوبر: الإعلان عن مواعيد 9 جولات (من الجولة 14 حتى الجولة 22) بعد تحديد هوية الأندية المتأهلة للدور ربع نهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

22 فبراير 2025: الإعلان عن مواعيد الجولات المتبقية (من الجولة 23 حتى الجولة 34) بعد قرعة دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2.

وفيما يلي جدول مباريات الدوري السعودي 2024/2025