صدمة حول موعد عودة إمام عاشور للأهلي المصري

تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري بقيادة عماد النحاس صدمة قوية بشأن مدة غياب إمام عاشور، نجم الفريق، عن الملاعب الفترة المقبلة.

وأصيب إمام عاشور بفيروس A، عقب مواجهة إنبي في الدوري المصري لينقل سريعا إلى المستشفى ويخضع لعلاج قوي استدعى حجزه في غرفته، خاصة أن المرض معد ويحتاج إلى راحة تامة، حيث كشفت التقارير أن اللاعب ربما تناول طعاما فاسدا من خارج المنزل.

ووفقا لما ذكره تقرير لقناة "النهار" المصرية، فإن "إمام عاشور سيعود إلى الأهلي مطلع شهر نوفمبر المقبل، ولن يكون جاهزًا إلا بعد شهر من الآن بسبب ظروف مرضه".

وذكرت التقارير، أن إمام عاشور يخضع لتحاليل بشكل يومي من أجل الاطمئنان على آخر تطورات حالته الصحية بجانب خضوعه لقياسات وزن بشكل يومي بعدما فقد اللاعب جزءا كبيرا من وزنه نتيجة العلاج الذي يخضع له.

وأشارت التقارير إلى أن الأطباء الذين يتابعون حالة اللاعب ويتوقعون نقصان وزن اللاعب بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، حيث سيغيب اللاعب لفترة طويلة عن مباريات الأهلي قد تصل إلى 3 أسابيع مقبلة.

أما فيما يتعلق بأحمد سيد "زيزو" فإنه سيغيب عن لقاء حرس الحدود، وما زال يخضع لجلسات علاجية وتأهيلية، كما أنه سيخضع لفحص طبي يوم الثلاثاء المقبل لحسم موقفه من لقاء القمة أمام الزمالك.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة حرس الحدود، مساء الثلاثاء المقبل، على استاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة الثامنة من المسابقة.