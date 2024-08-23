سجل النجم المغربي لباريس سان جيرمان أشرف حكيمي واحدا من أجمل أهداف الدوري الفرنسي، وذلك في مباراة فريقه اليوم الجمعة أمام مونبيلييه في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي "الليغ 1".

وفي الدقيقة 58 من المباراة، تلقى حكيمي توزيعة من مسافة بعيدة من زميله عثمان ديمبيلي ليسدد على الطائر كرة في الزاوية المغلقة لمرمى مونبيلييه ويسجل الهدف الرابع للبي آس جي.

وكان باريس سان فاز في مباراة الجولة الثانية على ملعبه حديقة الأمراء (6 ـ0) على حساب مونبيلييه، ليسجل 10 أهداف كاملة في أول مباراتين له في الموسم الجديد وهو الأول للفريق دون نجمه كيليان مبابي منذ 7 سنوات.

ويحتل البي آس جي المركز الأول بالعلامة الكاملة بست نقاط في رحلته نحو الحفاظ على اللقب.