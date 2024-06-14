لاعب سلة الأهلي المصري يرفض مصافحة رئيس الاتحاد السكندري (فيديو)
تسبب سيف سمير لاعب الأهلي لكرة السلة في أزمة عقب خسارة فريقه لقب الدوري المصري أمام الاتحاد السكندري أمس الخميس، بالجولة الرابعة للدور النهائي للبطولة.
وفاز الاتحاد على الأهلي بنتيجة 3 مباريات مقابل مباراة واحدة في الدور النهائي الذي أقيم بنظام الأفضل من 5 مواجهات.
وحصد الاتحاد لقب الدوري المصري بعد غياب منذ موسم 2019 – 2020، كما أنه حصد الثنائية المحلية بعد تغلبه على الأهلي في نهائي كأس مصر قبل عدة شهور.
ورفض سيف سمير مصافحة محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أثناء مراسم التتويج دون سبب معلن.
واشتكى مصيلحي تصرف اللاعب إلى خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي من تصرف اللاعب عقب نهاية التتويج باللقب.
وترددت أنباء حول صدور عقوبة ضد اللاعب من جانب إدارة الأهلي بسبب تصرفه، ولكن الأهلي لم يعلن أي قرار رسمي.
وأهدى محمد مصيلحي لقب الدوري للجماهير التي دعمت الاتحاد بعد نهاية اللقاء الذي شهد حضورا كبيرا، موضحًا أن اللاعبين بذلوا مجهودًا شاقًا لاقتناص لقب الدوري من أنياب الأهلي.
وأشار إلى أن جماهير الاتحاد تستحق الكثير من جانب لاعبي فريق السلة لإسعادها بعدما احتشدت في صالة ستاد القاهرة خلال اللقاءات الأربعة الفاصلة.