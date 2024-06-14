لاعب سلة الأهلي المصري يرفض مصافحة رئيس الاتحاد السكندري (فيديو)

تسبب سيف سمير لاعب الأهلي لكرة السلة في أزمة عقب خسارة فريقه لقب الدوري المصري أمام الاتحاد السكندري أمس الخميس، بالجولة الرابعة للدور النهائي للبطولة.

وفاز الاتحاد على الأهلي بنتيجة 3 مباريات مقابل مباراة واحدة في الدور النهائي الذي أقيم بنظام الأفضل من 5 مواجهات.

وحصد الاتحاد لقب الدوري المصري بعد غياب منذ موسم 2019 – 2020، كما أنه حصد الثنائية المحلية بعد تغلبه على الأهلي في نهائي كأس مصر قبل عدة شهور.