هدف محمد صلاح الرائع في مرمى أياكس (فيديو)

ويحتاج ليفربول، الذي تغلب على أياكس 2-1 في المباراة السابقة، نقطة وحيدة ليضمن التأهل إلى دور 16، بعد أن تعافى من خسارة ثقيلة أمام نابولي في مستهل مشواره الأوروبي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في المجموعة بتسع نقاط من 4 مباريات، بفارق 6 نقاط أمام أياكس، ويتصدر نابولي الذي ضمن التأهل للدور الثاني المجموعة برصيد 12 نقطة.