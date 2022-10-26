هدف محمد صلاح الرائع في مرمى أياكس (فيديو)
صلاح يتقدم لليفر أمام أياكس
افتتح النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي أهداف فريقه في شباك أياكس الهولندي خلال مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا.
ويستضيف فريق أياكس أمستردام الهولندي نظيره ليفربول، في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للبطولة الأوروبية الأقوى للأندية.
وفي الدقيقة 42 استلم "صلاح" بينية سحرية من هندرسون وقابلها مباشرة في الشباك الهولندية معلنًا تقدم فريقه
ويحتاج ليفربول، الذي تغلب على أياكس 2-1 في المباراة السابقة، نقطة وحيدة ليضمن التأهل إلى دور 16، بعد أن تعافى من خسارة ثقيلة أمام نابولي في مستهل مشواره الأوروبي.
ويحتل ليفربول المركز الثاني في المجموعة بتسع نقاط من 4 مباريات، بفارق 6 نقاط أمام أياكس، ويتصدر نابولي الذي ضمن التأهل للدور الثاني المجموعة برصيد 12 نقطة.