أولى مفاجآت كأس الملك.. الباطن يطيح بالاتفاق مبكرا

فجر نادي الباطن المنافس في دوري الدرجة الثانية أولى مفاجآت بطولة كأس الملك وأقصى نظيره الاتفاق المنافس في الدوري السعودي للمحترفين، من البطولة.

وتصدى القائد مزيد فريح لركلتي ترجيح ليقود الباطن للفوز بركلات الترجيح 4-2 على ضيفه الاتفاق، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي لمباراة الفريقين بالتعادل 2-2.

وضع المهاجم أحمد حسن (كوكا) فريق الاتفاق في المقدمة في الدقيقة 18 بعدما وضع قدمه ليغير اتجاه تسديدة فرانسيسكو كالفو غير الدقيقة إلى الشباك.

لكن صاحب الأرض أدرك التعادل قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول، عندما استغل خالد الخثلان كرة مرتدة من حارس مرمى الاتفاق ليضع الكرة بسهولة في الشباك.

واستعاد الاتفاق تقدمه مباشرة بعد نهاية الاستراحة، عندما وضع القائد جورجينيو فينالدوم الكرة في الشباك مستغلا تمريرة عرضية متقنة من كالفو.

وتصدى السلوفاكي ماريك روداك حارس الاتفاق لعدة فرص خطيرة من صاحب الأرض، لكنه لم يتمكن من منع تسديدة محمد السهلي الذكية التي سكنت الشباك في الوقت بدل الضائع.

وتواصلت الإثارة في الوقت الإضافي، إذ لعب كالفو ضربة رأس من ركلة ركنية لكن الكرة ارتطمت في القائم الأيمن.

وتألق لاعبو الباطن في ركلات الترجيح، وسجلوا بنجاح كل محاولاتهم الأربع، فيما تصدى فريح لركلتي أوندري دودا وكالفو ليمنح فريقه انتصارا ثمينا.