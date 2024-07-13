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رياضة

رسميًا.. الوحدات الأردني يعلن أول صفقتين

رسميًا.. الوحدات الأردني يعلن أول صفقتين
الوحدات الأردنيالمصدر: صفحة الوحدات عبر فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
13 يوليو 2024، 8:55 م

أعلن نادي الوحدات الأردني، اليوم السبت، عن أول صفقتين لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

وتعاقد الوحدات مع حارس المرمى أحمد عرباش قادمًا من نادي مغير السرحان بعد تألق اللاعب بشكل لافت في الموسم الماضي.

وتمسك الوحدات بضم الحارس خاصة بعد انتهاء تعاقد الحراس الثلاثة عبد الله الفاخوري وأحمد عبد الستار ومراد الفالوجي.

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وتعاقد الوحدات أيضًا مع اللاعب مصطفى كمال "كزعر" ظهير أيسر نادي الحسين إربد لمدة موسمين قادمين.

وقال عوض الأسمر الناطق الرسمي باسم النادي عبر صفحة الوحدات بموقع فيسبوك، إن الصفقة جاءت بناء على توصيات اللجنة الرياضية والمدير الفني رأفت علي.

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وبدأ الوحدات الترتيب للموسم المقبل بتجديد عقد مدربه رأفت علي بشكل رسمي بعد نهاية الموسم الماضي.

ونجح رأفت علي في قيادة الوحدات لتحقيق لقب كأس الأردن على حساب الحسين إربد في اللقاء النهائي بنتيجة 2-1.

وأعلن الوحدات أيضًا تشكيل لجنة للتعاقد تضم اللاعبين السابقين عثمان برهومة وأشرف شتات، والمحامي مصطفى درس، ومحلل أداء الفريق الأول محمد البرغوثي.

ويأمل الوحدات في استعادة لقب الدوري الأردني في الموسم المقبل الذي توج به فريق الحسين إربد بفارق نقطتين عن الفيصلي، بينما ابتعد الوحدات عن المنافسة على اللقب.

الوحدات الأردني

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